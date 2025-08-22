IT-konsult inom support och drift till myndighet
2025-08-22
Är du en lösningsorienterad och serviceinriktad IT-konsult med erfarenhet av support och drift? Vi söker nu flera IT-konsulter på olika nivåer till en av våra myndighetskunder, där behovet varierar över tid.
Behovet är löpande, vilket innebär att vi kontinuerligt söker kompetenta medarbetare för olika roller inom IT-support och drift. Ibland efterfrågar kunden drifttekniker med fokus på infrastruktur och underhåll, medan det vid andra tillfällen behövs supporttekniker som kan hantera användarsupport och incidenthantering.
Oavsett roll kommer du att arbeta i en samhällsviktig verksamhet och bidra till en stabil och säker IT-miljö. Vill du vara en del av detta viktiga arbete? Läs vidare och ansök redan idag!
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Dina arbetsuppgifter
I denna roll i Härnösand arbetar du med IT-support och/eller drift inom en myndighetsorganisation. Du blir en del av ett team som ansvarar för att säkerställa att IT-miljön fungerar smidigt och effektivt.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken roll du har men kan innefatta bland annat:
• Felsökning och hantering av incidenter inom IT-support
• Drift och underhåll av IT-system och infrastruktur
• Installation, konfigurering och uppgradering av mjuk- samt hårdvara
• Hantering av användarkonton och behörigheter
• Dokumentation av processer och lösningar
Din profil och kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha arbetat med liknande arbetsuppgifter i minst ett år och vi ser helst att det var ditt senaste jobb.
Du har en förmåga att arbeta självständigt och strukturerat. Vidare har du en serviceinriktad inställning och god kommunikationsförmåga.

Kvalifikationer
• Minst ett års dokumenterad erfarenhet av arbete inom Windows-miljöer, Active Directory och Office 365
• Erfarenhet av IT-support och/eller IT-drift, gärna inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av klienthantering och felsökning
• Flytande svenska i både tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av ITIL-processer
• Erfarenhet av arbete i en säkerhetsklassad miljö
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 380 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Elise Haglund
• 46 733 571793Elise.Haglund@centric.eu Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
