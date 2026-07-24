IT-konsult inom infrastruktur till Nethouse
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-07-24
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Vill du arbeta i ett bolag där du får kombinera teknisk specialistkompetens med nära kunddialog och verklig påverkan? På Nethouse blir du en del av ett engagerat team med hög teknisk kompetens, korta beslutsvägar och en kultur där människorna alltid kommer först. Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Nethouse är specialister på robust moln- och IT-infrastruktur och hjälper kunder med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och stabil drift. Sedan starten 1998 har bolaget vuxit till cirka 130 medarbetare och finns idag representerade på flera orter i Sverige.
Du blir en del av ett tekniskt specialistteam som arbetar nära verksamheten i en större myndighetsmiljö. Uppdraget är långsiktigt och omfattar drift, förvaltning och incidenthantering i en miljö där tillgänglighet och säkerhet är kritiska. Miljön bygger främst på Microsofts on-prem-plattformar, med särskilt fokus på Exchange, Active Directory och Skype for Business Server.
Du erbjuds
Ett långsiktigt och verksamhetskritiskt uppdrag
En arbetsgivare med hög trivsel, låg personalomsättning och stort medarbetarfokus
En trygg anställning med goda förmånerDina arbetsuppgifter
I rollen som IT-konsult arbetar du i ett drift- och förvaltningsnära uppdrag där du får ta ansvar, lösa problem och säkerställa att viktiga kommunikations- och identitetstjänster fungerar dygnet runt.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för samarbetsplattformar som Exchange och Skype
Arbeta med drift och förvaltning av Active Directory
Delta i incident-, problem- och change management enligt ITIL
Arbeta med felsökning och hantering av mail- och kommunikationsplattformar
Bidra till struktur, förbättring och dokumentation av IT-miljön
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet av drift och förvaltning av AD, Exchange och Skype
Har tidigare erfarenhet av ITIL-baserat arbetssätt
Har god förmåga att omvandla behov till tekniska krav
Är obehindrad i svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av Pointsharp ID eller liknande autentiseringslösningar
Erfarenhet av Cisco Secure Email / IronPort eller motsvarande mail security-lösningar
Erfarenhet från arbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av större driftsorganisationer och enterprise IT-miljöer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Social
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EHM6ZF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10011200