IT-konsult inom hybrid IT-infrastruktur

INVID är en IT-partner som hjälper företag att effektivisera och utveckla sina verksamheter genom smarta IT-lösningar. Med bred kompetens inom IT-drift, support, molntjänster och säkerhet erbjuder de tjänster som skapar trygghet och långsiktig utveckling för sina kunder. Företaget arbetar nära sina samarbetspartners och anpassar lösningarna efter varje verksamhets unika behov. Genom att kombinera teknisk expertis med personlig service bidrar INVID till att företag kan fokusera på sin kärnverksamhet.Om tjänsten
Som IT-konsult på INVID i Göteborg hjälper du företag att bygga moderna, stabila och säkra IT-miljöer - både lokalt och i molnet. I rollen får du möjlighet att ta ansvar, påverka din roll och växa i ett företag som satsar långsiktigt på både kunder och medarbetare. Du arbetar med att designa, implementera och utveckla kundernas IT-lösningar samt säkerställa att de drar nytta av den senaste tekniken för att effektivisera sin verksamhet. Rollen innebär ett nära samarbete med kunder där du ser till att bygga långsiktiga relationer genom att leverera hög kvalitet och trygg rådgivning. Arbetsuppgifterna varierar mellan större infrastrukturprojekt och tekniskt ansvar för specifika kunder, där du exempelvis kan arbeta med:
Virtualisering (VMware, Microsoft Hyper-V, Dell, HPe eller Nutanix)
Installation och migrering (Microsoft 365)
Design och drift (VMware, Microsoft Hyper-V, Dell, HPe eller Nutanix)
Arbetet omfattar också felsökning, underhåll och optimering av IT-miljöer
Din kompetens B-körkort
Svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av IT-infrastruktur och hybrida IT-lösningar (erfarenhet likt beskrivning ovan)
Etablerade och goda kundrelationer i tillverkande- och utvecklingsföretag inom den privata sektorn
Vi ser gärna att du är en strukturerad och lösningsorienterad person som kan bryta ner komplexa problem och hitta effektiva vägar framåt. Du är trygg och professionell i din arbetsroll och har ett stort eget driv för att utvecklas i ditt arbete. Det ses som meriterande om du har arbetat i större komplexa IT-miljöer tidigare.
Övrigt
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Göteborg
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner.
