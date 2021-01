IT-konsult - Sogeti Sverige AB - Elektronikjobb i Stockholm

Sogeti Sverige AB / Elektronikjobb / Stockholm2021-01-22Jobbar du inom IT-branschen och söker nya utmaningar?Vi på Sogeti erbjuder intressanta och utvecklande kunduppdrag inom många olika branscher. Som systemutvecklare hos oss har du möjlighet att arbeta med allt från systemintegration till att utveckla webbar, appar, intranät, mobila lösningar, mm.Vår arbetsplats präglas av positiv attityd där vi hjälper varandra och har kul på jobbet. Lika viktigt är vår satsning på erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Hos oss har du stora möjligheter att växa både som person och konsult.Gillar du teknik, är flexibel och intresserad av människor så kommer du att trivas hos oss på Sogeti.Vi söker dig som uppskattar hantverket, som ständigt vill utvecklas, som håller dig i teknikens framkant och som söker en ny utmaning! Du brinner för modern webbutveckling med t.ex. React, Node.js, Angular eller kanske backend-programmering med Web-API, Databaser, Azure (eller andra cloudlösningar), C#, Entity Framework. Du kanske rent av är av typen fullstack som behärskar båda världarna och som gärna tar ett ansvar som lösningsarkitekt?Kanske har du erfarenhet av Sharepoint (eller annat CMS för intranät) eller att jobba med integration med t.ex. Biztalk eller SSIS? Det finns uppdrag för dig med!Viktigast av allt är att du känner starkt för att arbeta som konsult och att du är positiv, engagerad och driven.Ansök via länken. Det tar bara någon minut och du kan bifoga din LinkedIn-profil.Rekrytering sker löpande, så vänta inte med din ansökan.Sogeti, en del av Capgemini-koncernen, har verksamhet på över 100 orter runt om i världen. I Sverige finns 20 kontor med totalt 1200 medarbetare. Sogeti arbetar nära kunder och partners för att dra full nytta av möjligheterna med teknologi och kombinerar agilitet och implementeringshastighet för att skräddarsy innovativa, framtidsfokuserade lösningar inom Digital Assurance & Testing, Cloud och Cybersecurity, förstärkta av AI och automation. Med sin pragmatiska "value in the making"-ansats och sin passion för teknologi hjälper Sogeti organisationer att digitalisera - snabbt.Som en global ledare inom konsult-, teknik- och ingenjörstjänster samt digital transformation ligger Capgemini-koncernen i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med mer än 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att med teknik realiserad affärsnytta åstadkoms av människor. Capgemini Group är multikulturell med 270 000 anställda i närmare 50 länder. 2019 omsatte Capgemini-koncernen tillsammans med förvärvet Altran 17 miljarder euro. People matter, results count.Alla människor ska ha samma möjligheter. Inte minst i sitt arbete, därför är jämställdhet en självklarhet för oss och vi tar mängder av initiativ för att främja detta, bland annat #addher. Sveriges största nätverk för kvinnor inom IT-branschen.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-01-22Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-03-31Sogeti Sverige AB5537421