IT-konsult - spontanansökan till Eccera
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2026-07-07
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vill du vara med och skapa framtidens IT lösningar tillsammans med oss på Eccera? Vi fortsätter att växa och söker kontinuerligt efter skickliga konsulter som vill vara en del av vårt team och bidra med expertis, engagemang och modern teknisk kompetens.
Till aktuella och framtida uppdrag i Linköping med omnejd söker vi löpande efter fler kvalificerade specialister som vill bli en del av vårt konsultnätverk.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Just nu är vi särskilt intresserade av dig som arbetar inom något av följande områden:
Nätverkstekniker - Erfarenhet av routing, switching, brandväggar, nätverksdesign samt felsökning
Systemadministratör - Erfarenhet av drift, underhåll och förvaltning av Windows- och/eller Linuxmiljöer
Windowstekniker - Fokus på Active Directory, serverdrift, förvaltning, klienthantering, patchning och Microsoft 365
Linuxspecialist - Erfarenhet av automation, drift, konfiguration, script, containers samt arbete med säkerhet i fokus
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning och/eller dokumenterad erfarenhet inom ditt specialistområde
God teknisk förståelse och förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat
Erfarenhet av arbete i komplexa IT miljöer, gärna inom större organisationer
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i både tal och skrift
Som person är du ansvarstagande, professionell och trivs i en konsultroll där samarbete, kommunikation och kvalitet är centrala delar.
Passar inte någon av rollerna in på dig?
Utöver ovanstående roller välkomnar vi även spontanansökningar från dig som besitter annan relevant IT-kompetens. Om din profil inte exakt matchar någon av rollerna, men du har erfarenhet och spetskunskap som kan skapa värde i våra kunduppdrag, uppmuntrar vi dig att registrera din ansökan.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
582 77 LINKÖPING Kontakt
Talent Acquisition Recruiter
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com +46734159378 Jobbnummer
9995517