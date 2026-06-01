IT-inköpare till Polismyndigheten
2026-06-01
Arbetsplatsbeskrivning
IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten. IT-avdelningen en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och IT är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet. Enheten IT-inköp ansvarar för Polismyndighetens inköpsverksamhet inom IT-området samt juridisk expertkompetens inom relevanta rättsområden såsom integritetsskyddslagstiftning, upphandlingslagstiftning, licensrätt, avtalsrätt och liknande IT-rättsliga områden. IT-inköp har en drivande och proaktiv roll när det gäller att förse polisorganisationen med IT-lösningar.Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill arbeta som inköpare i en bred och varierad roll. Arbetet innebär ett tvärfunktionellt nära samarbete med både medarbetare inom den egna sektionen men även med specialister och produktägare inom IT-verksamheten. I rollen kommer du både arbeta individuellt under eget ansvar och i grupp. Rollen kräver att du är prestigelös då du kommer att arbeta med gruppens samtliga förekommande uppgifter samt att du drivs av att vilja utvecklas och vill vara med och utveckla funktionen vidare.
Som inköpare ansvarar du för:
Samordna och handlägga beslutsunderlag inför inköp från befintliga avtal
Utreda och förhandla möjlig förändring inom befintliga avtal samt upprättar handling för detta
Upprätta leverantörskontakter i samband med inköp såsom till exempel inhämtning av offert och produktinformation etc.
Aktivt arbete med avtalsförvaltning och leverantörsuppföljning
Sammanställa data till rapporter av olika slag
Genomför ekonomisk analys av leverantör och/eller kategori
Kategorisera genomförda inköp samt analyserar inköpsmönster (spendanalys)
Arbeta aktivt med leverantörsutveckling
Vägledning och service i frågor om inköp till produktägare och övrig verksamhet
Identifierar och driver förbättringsaktiviteter inom det egna verksamhetsområdetKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom juridik, ekonomi eller inköp/upphandling alternativt annat som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Flerårig erfarenhet i närtid inom området inköp, upphandling och avtalsförvaltning
Mycket goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Eftergymnasial utbildning inom juridik, ekonomi eller logistik
Arbetslivserfarenhet inom IT-området
Erfarenhet av projektbaserat arbetssätt/projektledning
Relevant erfarenhet av kravarbete, företrädesvis inom IT-området
Relevant erfarenhet av kategoristyrning
Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift
Personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är strukturerad och noggrann samt har en god förmåga att skapa relationer. Du har en mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Arbetet som inköpare kräver att du är flexibel och att du lätt kan anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vi ser att du är självgående och kan driva dina ärenden självständigt, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och trivs att arbeta i team. Rollen som inköpare hos oss kräver att du arbetar på ett strategiskt arbetssätt samt att du har fokus på hur inköp och förvaltning av avtal kan bidra till verksamhetens mål.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Så ansöker du
Ansök genom att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 5 juni 2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A744.085/2025 i mailets ärendemening.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan:
1) Beskriv din eftergymnasiala utbildning inom juridik, ekonomi eller inköp/upphandling som du bedömer relevant för funktionen. Alternativt, beskriv annan utbildning eller erfarenhet som du anser motsvara detta krav.
2) Redogör för din fleråriga och närtida erfarenhet inom området inköp, upphandling och avtalsförvaltning. Inkludera exempel på typer av avtal du hanterat och din roll i processen.
3) Har du svenskt medborgarskap? (Svara endast ja eller nej).
Meriterande kvalifikationer
4) Har du eftergymnasial utbildning inom juridik, ekonomi eller logistik? Beskriv i så fall kort vad utbildningen innefattade.
5) Beskriv din arbetslivserfarenhet inom IT-området och hur denna kunskap har varit till nytta i ditt inköps- och upphandlingsarbete.
6) Redogör för din erfarenhet av projektbaserat arbetssätt eller projektledning. Vilken roll har du haft och vilka metoder har du använt?
7) Beskriv din erfarenhet av kravarbete, företrädesvis inom IT-området. Hur har du arbetat med att ta fram och specificera krav i tidigare uppdrag?
8) Har du erfarenhet av kategoristyrning? Beskriv i så fall vilka kategorier du arbetat med och vilket resultat ditt arbete lett till.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
För mer information om Polismyndigheten och denna rekrytering, följ länken för ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
