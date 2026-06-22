IT-inköpare/Sourcing Manager till Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Sundbyberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Sundbyberg
2026-06-22
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Uppdragsbeskrivning
Som IT Sourcing Manager ansvarar du för att driva och genomföra upphandlingar och omförhandlingar av IT-relaterade produkter och tjänster. Du säkerställer att de strategiska leverantörer levererar enligt avtal samt bidrar till att optimera kommersiella villkor och affärsnytta.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Leda och genomföra upphandlingar (RFx-processer)
Ta fram upphandlingsunderlag och avtalsdokumentation
Förhandla kommersiella och legala villkor
Ansvara för leverantörsstyrning och uppföljning av leveranser
Koordinera interna och externa intressenter
Du arbetar självständigt men i nära samarbete med IT, verksamhetsrepresentanter och leverantörer, ofta på senior nivå.
Obligatoriska krav
Erfarenhet av IT-inköp och sourcing
Dokumenterad erfarenhet av att driva upphandlingar självständigt
Stark förhandlingsförmåga, både kommersiellt och legalt
God vana av att skriva, tolka och förvalta avtal
Förmåga att arbeta strukturerat
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Övrig information
Uppdragsperiod: 2026-08-17 - 2027-01-29 (med chans till förlängning)
Plats: Solna
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9972960