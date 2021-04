IT-infrastrukturspecialist - Försvarsmakten - Elektronikjobb i Örebro

Försvarsmakten / Elektronikjobb / Örebro2021-04-15Vill du vara med och utveckla Försvarmaktens förmåga att kommunicera och leda-dygnet runt-året om?Tjänsten är placerad på Systemenhetens Infrastrukturavdelning. Vår uppgift är bl.a. att jobba med vidmakthållande/förvaltning, förändringar och vidareutveckling inom områdena lokala nätverk, datacenterlösningar samt klient- och serverlösningar på specialistnivå.Huvudsakliga arbetsuppgifterArbetet som IT-infrastrukturspecialist på Systemenhetens Infrastrukturavdelning innebär att ansvara för och delta i arbetet med teknisk förvaltning av Försvarsmaktens IT-infrastruktur, som har höga krav på tillgänglighet och IT-säkerhet. Du kommer bl.a. att arbeta med design, utveckling, test av ingående komponenter med inriktning på Microsoft plattformar, Active Directory och Group Policys med särskilt fokus på IT säkerhet kopplat mot dessa områden.Vidare ingår handläggning av frågor inom området tekniskt stöd till driftorganisationen och beslutsfattare.Arbetet innebär att arbeta med bland annat följande tekniker, metoder och områden:Microsoft Windows Server 2016 eller senareGPO/Applocker/AppControlRemote Desktop, RemoteApp, VDIPowershell/DSC, AutomatiseringActive DirectoryPKIProtokoll såsom DNS, NTP och SyslogHärdningsmetodik från tex CISDu kommer att ingå i ett team som förutom Microsoft baserade produkter även ansvarar för Linux/Unix system, virtualiseringsplattformar, nätverkskomponenter, brandväggar och kryptosystem.Om verksamhetenFMTIS Systemenhet (SystE) ansvarar för teknik och materiel i Försvarsmaktens fasta ledningssystem samt teknisk och infrastrukturell design och arkitektur av den försvarsmaktsgemensamma informationsinfrastrukturen. Systemenhetens Infrastrukturavdelning där tjänsten är placerad, förvaltar IT-infrastruktur inom Försvarsmakten. Vår uppgift är bl.a. att jobba med vidmakthållande, förändringar och vidareutveckling inom områdena lokala nätverk, datacenterlösningar samt klient- och serverlösningar på specialistnivå.Vi erbjuder digFörsvarsmakten är en inkluderande och trygg arbetsplats, här är det vad just du kan bidra med som räknas. Vi är också en omtänksam arbetsgivare som tar vara på varje individ, oavsett bakgrund. För att du skall trivas hos oss erbjuder vi en hel del förmåner:Träningskläder och träning på arbetstid 3 timmar per veckaBra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålderKompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärmål2021-04-15Högskoleutbildning inom IT eller motsvarande kunskaper, som av Försvarsmakten kan bedömas likvärdigaMycket goda kunskaper om Windows serverplattformar, Group Policy, PowerShell och Windows Active DirectoryGoda kunskaper om säkerhet och härdning av operativsystemGod förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skriftMeriterandeFlerårig erfarenhet av;IT-säkerhet, nätverk och brandväggarScripting och automatiseringDrift av komplexa IT-miljöer med höga IT-säkerhetskravProjekt/konsultarbete inom uppgradering/etablering av IT-systemLevel 3 eller högre nivå inom Microsoft-områdetDu behöver ha ett stort intresse för utveckling, drivas av teknisk problemlösning och bidra med nya idéer. Du tar ansvar och ser till helheten såväl som detaljerna och ser till att skapa resultat, både självständigt men också tillsammans med andra. Som person är du öppen och social, trygg i dig själv, har gott omdöme och anpassar dig samtidigt som du har egen integritet.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Arbetsort: ÖrebroKörkort: B körkort fordras.Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan. Tjänsten skall tillträdas snarast och är en civil tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Henrik Seger, Sektionschef, 019-393001.OFR/O Johan Nestwall-BooOFR/S Martin SparrSACO Pär LomanSEKO Matz FelixSamtliga nås via växeln 019-393500Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2021.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 600 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.