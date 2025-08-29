IT-infrastrukturarkitekt till Systemenheten
Vi söker nu ännu en arkitekt inom IT-infrastruktur som kommer att utgöra en viktig del av ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du goda möjligheter att växa, utmanas och utvecklas i rollen. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa.
Om verksamheten
Systemenheten på förbandet FMTIS har verksamhet på flera orter i landet med ansvar för teknisk förändringshantering vid ombyggnader i Försvarsmaktens telenät och förvaltning av Försvarsmaktens IT-infrastruktur. Infrastrukturavdelningen, där tjänsten är placerad, förvaltar systemöverskridande IT- infrastruktur inom Försvarsmakten. Vår uppgift är bl.a. att jobba med att upprätthålla, förändra och vidareutveckla områdena lokala nätverk, datacenterlösningar, IT-säkerhet, klient- och serverlösningar samt delta i försvarsmaktens arbete med koncept för molntjänster. Avdelningens medarbetare fungerar också som tekniska specialister inom dessa områden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som IT-Infrastrukturarkitekt på Systemenhetens Infrastrukturavdelning kommer du framförallt arbeta i en rådgivande och stödjande roll till verksamheten där du bidrar med din tekniska expertis. Du deltar dagligen i utvecklings- och förvaltningsarbete för en IT- infrastruktur som har höga krav på tillgänglighet och IT säkerhet. Med ett stort fokus på kvalitet och säkerhet agerar du stöd till tekniker såväl som till beslutsfattare parallellt med att du driver flera egna uppgifter Du kommer att samarbeta med olika avdelningar, enheter, förband och leverantörer, samt medverka i tillfälligt organiserade arbetsgrupper eller projekt. För att lyckas i rollen ser vi att du har förmågan att hantera många arbetsuppgifter samtidigt, är strukturerad och trygg i dig själv, du är öppen för att lära dig nya saker. Du motiveras av att med ett pedagogiskt perspektiv förklara och dela med dig till andra.
KRAVPubliceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning inom IT eller motsvarande kunskaper eller erfarenheter som av arbetsgivaren bedöms likvärdiga
• Erfarenhet av drift och/eller förvaltning i större sammanhang (större IT-miljöer)
• Erfarenhet av IT-lösningar, arkitektur, infrastruktur och dess tillämpningar
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både i tal och skrift
• B-körkortDina personliga egenskaper
Du behöver ha ett stort intresse av att vilja lära dig nya saker, drivas av problemlösning och bidra med nya idéer. Du är kommunikativ och pedagogisk, och trivs i en utåtriktad konsultativ roll samtidigt som du tar ansvar och ser till helheten såväl som till detaljerna. Du ser till att skapa resultat, både självständigt men också tillsammans med andra. Som person är du öppen och social, trygg i dig själv, har gott omdöme och anpassar dig samtidigt som du har egen integritet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• God kunskap om och erfarenhet av Försvarsmaktens IT-infrastrukturer
• Certifierad IT-arkitektutbildning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms likvärdiga
• Arbetat som IT-arkitekt eller motsvarande erfarenheter som av arbetsgivaren bedöms likvärdiga
• Erfarenhet av informations- och IT-säkerhet
• Erfarenhet av att arbeta processorienterat (ITIL)
• Erfarenhet av att arbeta enligt DevSecOps
• God kunskap om arkitekturella ramverk (Ex. Togaf eller Naf m.fl.)
• Erfarenhet av designprinciper
• Erfarenhet av olika teknik- och metodval
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid.
Arbetsort Enköping eller Örebro.
Civil befattning.
Regelbundna resor förekommer i tjänsten.
Tillträde snarast.
Upplysningar om befattningen
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Lisa Persson, 0171-157000 (växel).
Information om rekryteringsprocessen
För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta Ann-Christine Eriksson, 0171-157000 (växel).
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landquist
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
SEKO Matz Felix
Samtliga nås via växeln på 0171-157000.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-19. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
