IT-infrastruktur Tekniker SCB Stockholm
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning:
Vi söker nu en erfaren specialist inom lastbalansering, publicering och säkerhet med fokus på tekniken BigIP (från F5) för arbete i ett modernt datacenter. Uppdraget omfattar hantering av redundanta i5800-enheter, konfigurerade med partitioner för att säkerställa hög tillgänglighet och stabilitet i den tekniska plattformen.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Projektet innebär ett nära samarbete med en extern leverantör som kommer att tillhandahålla resurser för att kunna utföra arbete på uppdragets myndighet vid behov. Kraven på leveransförmåga är att kompetens ska vara tillgänglig inom 14 dagar för en dag per kompetens, och inom en månad för två dagar per kompetens.
I rollen kommer du att arbeta i projekt och planerat arbete i nära samarbete med organisationens interna team. Detta innebär att arbete kan ske under längre perioder, ibland veckovis, beroende på projektets omfattning och behov.
Arbetet kan även innebära att ingå i ett team som hanterar den dagliga driften och förändringshanteringen av BigIP-lösningar i datacentret. Konsulterna kommer att vara delaktiga i projektgrupper som ansvarar för design och implementering av nya funktioner och lösningar, samt assistera i säkerhets- och riskanalyser när det behövs.
Krav på erfarenhet och kompetens:
Minst tre års dokumenterad erfarenhet av drift och underhåll av BigIP-lösningar i ett datacenter, inklusive arbete i projekt.
Erfarenhet av att arbeta tillsammans med andra teknikområden och ha samarbetat i team för att leverera lösningar på komplexa utmaningar.
Dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag inom samma område och vid motsvarande kundstorlek och omfattning. Referenser på två relevanta uppdrag som genomförts under de senaste fem åren ska kunna lämnas på begäran.
Certifiering på "Certified Technical Specialist"-nivå (301 A+B BIG-IP LTM, 302 BIG-IP DNS, 303 BIG-IP ASM, 304 BIG-IP APM) från F5.
Meriterande krav:
Tillgång till 1-4 tekniker som uppfyller ovanstående krav.
Projektinformation:
Startdatum: Uppdraget kan starta omgående efter avtalstecknande.
Slutdatum: Uppdraget är planerat att pågå till och med 31 december 2026, med möjlighet till förlängning om det finns kvarstående frågor. Maximal förlängning är 12 månader.
Omfattning: Uppdraget omfattar upp till 300 timmar, med möjlighet till förlängning av ytterligare 200 timmar vid behov.
Arbetsplats:
Stationeringsort: Huvudarbetsplatsen kommer att vara i Stockholm, där cirka 80% av uppdraget kommer att utföras. För de återstående dagarna kan arbete i Örebro eller på distans accepteras.
Detta uppdrag erbjuder en möjlighet att arbeta i ett tekniskt avancerat och dynamiskt projekt med fokus på säker digital kommunikation och infrastrukturell utveckling.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9539978