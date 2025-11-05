IT-forensiker till IT- brottscentrum
Polismyndigheten - Umeå - Ridvägen 1 / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2025-11-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Umeå - Ridvägen 1 i Umeå
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu IT-forensiker till vårt team som är självgående, strukturerad och har god kommunikationsförmåga. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Vid region Nords utredningsenhet finns sektionen regionalt it-brottscentrum. Sektionen innehåller flera olika kompetensområden, alla med fokus på att komplettera och bidra till regionens utredningsverksamhet. Regionalt it-brottscentrum Nord har som uppgift att utreda och biträda med spetskompetens i utredningar med IT-relaterade inslag. Sektionen har även ett uppdrag att bidra till kompetenshöjningen av utredningsverksamheten avseende IT-relaterad brottslighet över hela regionen. Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som IT-forensiker är din arbetsuppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Arbetsuppgifterna innefattar att planera, säkra, extrahera, analysera och värdera digitala spår från elektroniska enheter eller källor.
Du kommer att biträda vid husrannsakningar där t.ex. elektroniska databärare ska säkras. Det förekommer även att du får vittna i samband med rättegång samt biträda vid förhör.
Genom ditt arbete kommer du bli exponerad för material som kan vara stötande och obehagligt. Därför ställs det särskilda krav på förmåga att hantera sådana situationer professionellt med fokus på utredningen och verksamhetens mål.
Den snabba teknikutvecklingen i samhället är en särskild utmaning för denna verksamhet och det ställer också krav på ditt intresse att följa, förstå och tillgodogöra dig denna.
Resor förekommer såväl inom regionen som nationellt och ibland med kort varsel vilket ställer krav på flexibilitet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom företrädelsevis IT- forensik/informationssäkerhet, alternativt annan utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivare bedömer som relevant för funktion
Mycket goda IT-kunskaper inom vanligt förekommande hårdvara, operativsystem och nätverk som arbetsgivaren bedömer relevant
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta inom IT-branschen som arbetsgivaren bedömer relevant för funktionen
Erfarenhet av operativsystemen Linux och/eller macOS
Erfarenhet av programmeringsspråk, företrädesvis Python, men även andra programmeringsspråk kan vara relevanta
Erfarenhet av it-forensiska verktyg
Erfarenhet av att inhämta, analysera och sammanställa information
Arbetslivserfarenhet från brottsbekämpande och/eller brottsförebyggande verksamhet där erfarenhet från polismyndigheten primerasDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och analytisk, du ser mönster och samband i komplex information. Du uppskattar eget ansvar där du självständigt driver ditt arbete framåt och löser tilldelad uppgift utifrån givna ramar och regler.
Du har en god samarbetsförmåga och kan snabbt växla mellan självständigt arbete och arbete i grupp. Du har förmåga att arbeta med långsiktiga uppdrag såväl som uppgifter under tidspress och kan snabbt ställa om när hastigt uppkomna situationer uppstår.
Då arbetet innebär många kontaktytor såväl internt som externt, förväntar vi oss att du är kommunikativ och har god förmåga att skapa kontakt och dialog. Vi ser även att du har en god förmåga att kunna pedagogiskt förklara komplexa IT-relaterade frågor.
Det ställs stora krav på personlig mognad, integritet och ett högt säkerhetsmedvetande samt ett professionellt förhållningssätt till det material du kommer att arbeta med som kan vara stötande och obehagligt. Du är utvecklingsorienterad och har intresse för den snabba teknikutvecklingen och förmåga att omsätta det i möjligheter som förbättrar IT-forensikens arbetsmetoder och verktyg.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och förmågan att arbeta i grupp.
Fackliga företrädare
SEKO polisen Nord, ST region Nord, SACO-S region Nord, Polisförbundet region Nord. Samtliga nås via polisens växel 114 14.
Övrig information
Ansökan sker via arbetsgivarens hemsida. Följ instruktionerna i annonsen för att skicka in din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A681.488/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Ridvägen 10 (visa karta
)
903 25 UMEÅ Arbetsplats
Polismyndigheten - Umeå - Ridvägen 1 Kontakt
Rekryterande chef
Emil Olsen emil.olsen@polisen.se 073-064 82 32 Jobbnummer
9589999