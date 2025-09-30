IT-forensiker inom reverse engineering
2025-09-30
Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Nationellt forensiskt centrum
Nationellt forensiskt centrum är en avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför avdelningen forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen - från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att agera expertstöd samt bedriva utbildning, strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga.
Data- och elektronikanalyssektionen
Sektionen för data- och elektronikanalys vid nationellt forensiskt centrum är ansvariga för att hantera och analysera digitala enheter på både hårdvaru- och mjukvarusidan. På hårdvarubaserade sidan utförs fysiskt arbete på olika typer av digitala enheter såsom mobiltelefoner, fordon och IoT-sensorer så som att reparera skadade enheter, analysera deras funktion eller försöka kringgå lösenordsskydd. På den mjukvarubaserade sidan fokuseras på att extrahera och analysera den komplexa variationen av digital information som lagras och bearbetas i olika format och enheter. Dessutom ingår kompetensområden som täcker både hårdvara och mjukvara för att förstå enheters funktionalitet och eventuellt överlista säkerhetsåtgärder.
Vi söker nu blivande IT-forensiker till en kreativ miljö med möjlighet till ett ständigt lärande tillsammans med andra inom gruppen och från övriga delar inom Polismyndigheten. Vi erbjuder en tjänst där du får jobba med utmanande och intressant problemlösning där resultatet av ditt arbete bidrar till ett bättre samhälle.
Du kommer via ett internt utbildningsprogram läras upp inom forensik i allmänhet samt inom ämnesområdet. Under utbildningstiden varvas teoretisk utbildning med praktiskt arbete i den ordinarie verksamheten. Tjänsten kommer utgå ifrån de erfarenheter du besitter men det är lika välkommet att söka om du har lång arbetslivserfarenhet eller är nyexaminerad. Det kan förekomma att du i vissa ärenden får svara som sakkunnig i domstol.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som IT-forensiker kommer du bland annat att arbeta med utveckling av metoder som möjliggör extrahering eller tolkning av data från mobiler, datorer, inbyggda system eller andra elektroniska enheter. Du kommer analysera och kartlägga funktionalitet i mjukvara med målet att hitta eventuella sårbarheter och nyttja dessa för access till olika system i brottsutredande syfte. Arbetsuppgifterna innefattar också att följa och bedriva forskning och utvecklingen tillsammans med experter inom området, särskilt vad gäller sårbarheter i mjukvara för fortsatt metodutveckling. Du kommer också att dokumentera framtagen metodik, resultat, bevis, slutsatser och tekniska fakta kopplat till ämnesområdet och brottsutredningar. I rollen ingår dessutom att utbilda samt ge tekniskt stöd till exempelvis utredare, domare eller åklagare Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Kandidatexamen med inriktning mot datateknik, programmering, systemvetenskap teknisk fysik eller motsvarande som bedöms relevant, alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för funktionen
God erfarenhet av programmering och utfört detta i närtid
Mycket goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt
Goda kunskaper i engelska språket, både skriftligt och muntligt
Det är meriterande om du även har:
Civilingenjörs-/masterexamen inom område som arbetsgivaren bedömer relevant
Programmerat för olika plattformar och operativsystem såsom Android, iOS, Windows och Linux i närtid
Utfört och har förståelse för programmering av inbyggda system
Erfarenhet av reverse engineering av mjukvara eller skadlig kod
Kunskap och förståelse för lågnivå eller systemnära programmering
Utfört funktions- eller sårbarhetsanalyser av mjukvara
Erfarenhet av forskning och utveckling inom närliggande ämnesområden
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är kreativ, gillar problemlösning och är nyfiken på olika tekniska lösningar. Du tar ansvar och strukturerar dina arbetsuppgifter samt driver ditt arbete framåt på ett effektivt sätt. Som IT-forensiker kommer du att arbeta tillsammans med andra vilket ställer krav på god samarbets- och kommunikationsförmåga. För att lyckas i rollen behöver du ha en god analysförmåga, kunna bryta ner komplexa frågeställningar, väga samman information från flera olika källor och dra välgrundade slutsatser. Vidare har du förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter, har ett lösningsfokuserat arbetssätt samt är uthållig.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Kontaktpersoner
Rekryterande chef:
Helena Wallin, tfn/mail 010-56 28480.
HR-konsult:
Sofie Stenqvist, sofie.stenqvist@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-56 38710;
Fackförbundet ST st.region-ost@polisen.se
SEKO Polisen Karna Tillheden, tfn 0732490422;
SACO Fanny Carlström Plaza, tfn 010 562 8446Övrig information
Enligt gällande lagstiftning kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas.
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Heltid, Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: IT-forensiker
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
