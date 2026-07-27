It-drifttekniker
Riksrevisionen, Enheten för utveckling och förvaltning / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-27
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Riksrevisionen tar fram fakta om hur statens verksamhet fungerar. Vi granskar vad statens pengar går till, hur effektivt myndigheterna arbetar och om politiska beslut leder till det de var menade till. Det är kunskap som kan användas för att förbättra regeringens och myndigheternas arbete och spara skattepengar. När det finns brister ger vi rekommendationer till regeringen och myndigheterna för att förbättra verksamheten. Vår oberoende ställning och den insyn vi bidrar med är viktig för ett väl fungerande demokratiskt land. Vårt mål är att våra granskningar ska göra skillnad för människor både nu och i framtiden.
Vi företräder också Sverige i internationella revisionssammanhang och har utvecklingssamarbete med revisionsmyndigheter i Afrika, sydöstra Europa och Asien.
Mer information hittar du på riksrevisionen.se
1 plats(er).
It-drifttekniker
Vill du vara med och säkerställa att vår it-miljö är stabil, säker och effektiv, både idag och i framtiden? Som it-drifttekniker hos Riksrevisionen arbetar du med tekniskt underhåll, kontroll och vidareutveckling av myndighetens it-miljö. Ansök idag och bli en del av vår fortsatta digitala utveckling.
Din utveckling möjliggör vår framtid
Du blir en del av enheten för utveckling och förvaltning, där vi tillsammans ansvarar för att utveckla och säkra myndighetens it- och kommunikationslösningar. Vi arbetar i en modern hybridmiljö med fokus på Microsofts molntjänster. Här får du frihet och ansvar i ditt arbete, och med tydliga mål och ramar är du med och gör skillnad.
Hos oss är du också med och påverkar din utveckling. Vi strävar efter att stärka varje medarbetares kompetens och vi uppmuntrar till initiativ och eget driv. Här finns utbildningar och stort utrymme till verksamhetsutveckling som gör att du kan både växa och driva förändring.
Vad innebär tjänsten?
Som it-drifttekniker arbetar du med drift, underhåll och vidareutveckling av våra tekniska plattformar och vår it-miljö. Tillsammans med kollegor säkerställer du löpande att miljön är fortsatt modern, säker och funktionell. Du deltar också i utvecklingsprojekt inom it-området. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och du kommer i huvudsak att arbeta med
drift och förvaltning av vår Microsoft-hybridmiljö samt administrering av Microsoft 365-applikationer
avancerad felsökning och incidenthantering inom Windows Server, Azure Datacenter och Meraki-nätverk
utveckling och förvaltning av klientplattform (Windows 11) i Microsoft Intune
kontinuerlig förbättring av it-miljön genom automatisering (PowerShell, Azure Automation), införande av nya funktioner samt proaktiv kapacitets- och säkerhetsövervakning.
Vem är du?
Vi söker dig som har
en relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
flerårig erfarenhet av att arbeta med drift i en likartad roll, där du har drivit och förvaltat Microsoft-plattformar i hybridmiljö
goda kunskaper inom Microsoft Azure, särskilt Entra ID, inklusive identitets- och åtkomsthantering, applikationsintegrationer och conditional access
goda nätverkskunskaper och erfarenhet av att konfigurera och implementera funktionalitet och säkerhet av nätverksinfrastruktur inklusive brandväggar, switchar och accesspunkter
erfarenhet av att skapa PowerShell-skript, JSON konfigurationer för att effektivisera drift, automatisera processer och hantera Microsoftplattformar
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av server Microsoft virtualisering samt av att arbeta med klientsäkerhet i Microsoft-miljö och Cisco Meraki produkter. Vi söker dig som har ett gediget intresse och förståelse för teknik men vi lägger också stor vikt vid dina personliga egenskaper. Utöver din kunskap och erfarenhet söker vi dig som
har god förmåga att förklara komplexa it-problem för icketekniska kollegor
är flexibel, lösningsorienterad och kan hantera att förutsättningar ändras samt ställa om och växla mellan operativa och strategiska uppgifter
är självgående och strukturerad och tar ansvar för dina uppgifter och självständigt driver ditt arbete framåt
har en god samarbetsförmåga där du är lyhörd och kommunicerar bra med andra
har en helhetssyn och samtidigt förstår din del i helheten för att bidra till enhetens och myndighetens utveckling inom ditt område.
Vårt erbjudande
Du får en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare som erbjuder statens alla förmåner. Anställningen är på heltid och inleds med en sex månaders provanställning. Vi kommer tillsammans överens om när du börjar.
Vi har ett modernt aktivitetsbaserat kontor på Sankt Eriksgatan 117 i Stockholm som erbjuder goda möjligheter till såväl tyst arbete som samtal och möten med kollegor. För oss är det självklart att våra medarbetare har förutsättningar för balans mellan arbetsliv och privatliv. Därför har du förtroendearbetstid och viss frihet att anpassa din arbetstid så att både ditt arbete och din fritid fungerar för dig. Det finns också möjlighet att arbetapå distanshemifrån upptill 40 procent av din arbetstid utifrån verksamhetens behov. Arbete under kvällar och helger kan förekomma under begränsade perioder.
Ansök senast 16 augusti
Skicka in din ansökan genom att svara på urvalsfrågorna och bifoga cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 16 augusti. Vi tillämpar arbetspsykologiska tester som en del i vår helhetsbedömning. Läs mer om vår rekryteringsprocess på riksrevisionen.se/ansok.
Anställningen är säkerhetsklassad, vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll i enlighet med bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.
Vill du veta mer? Besök riksrevisionen.se/jobba-hos-oss eller kontakta ansvarig chef eller våra fackliga representanter. Under sommarperioden kan det ta något längre tid att få återkoppling, men vi återkommer så snart vi kan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/0570". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksrevisionen
(org.nr 202100-5422)
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Riksrevisionen, Enheten för utveckling och förvaltning Kontakt
Enhetschef
John Kling john.kling@riksrevisionen.se Jobbnummer
10012149