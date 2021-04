IT-Chef till Café Bar - Café Bar Sverige AB - Chefsjobb i Jönköping

Café Bar Sverige AB / Chefsjobb / Jönköping2021-04-14IT-ChefDrivs du av att utveckla verksamheter och hitta smartare arbetssätt genom digitalisering - då är detta tjänsten för dig!Vi söker dig som vill vara med i arbetet med att driva Café Bars utveckling av IT framåt. Du trivs med att snabbt växla mellan strategiskt och operativt arbete och du är ett ess på att omvandla verksamhetskraven och användarnas behov till effektiva IT-lösningar. Du ingår i Café Bars ledningsgrupp och ansvarar för att driva utvecklingsprojekt för effektiv IT-användning & digital transformation.Vi ser gärna att du i din roll också kan identifiera nya affärsmöjligheter och bidra till utvecklingen av vår övergripande affärsstrategi. Du leder vår verksamhet i frågor som rör digitala strategier, bistår med expertkompetens vid systemval och implementeringar samt leder det dagliga arbetet med att säkra ett bra IT-stöd för vårt bolag.2021-04-14Säkerställa en högkvalitativ förvaltning och support av befintlig IT-miljö och systemflora. IT-miljön driftas av en extern leverantör och där är du Café Bars kontaktperson.Ansvarig för att ta fram underlag för strategiska val av system och tjänster inom IT- och telefoniområdet.Förhandla avtal och genomföra centrala upphandlingar med leverantörer samt sköta implementering av valda IT-produkter och tjänster.Arbeta med en roadmap för utveckling och förvaltning av de nationella IT-systemen för att på sikt utveckla Café Bars IT-strategi. Arbetet med IT-strategin sker i samarbete med ledningsgruppen och våra distrikt.Vara en partner till verksamheten avseende teknisk kompetens i allt från installationer till val av IT-produkter och tjänster.Vara kontaktperson för leverantörer av IT-system för bolagets verksamhet.Ansvara för utbildning, stöd och samordning kring Café Bars utbildningsplattform.Dina erfarenheterDu har en eftergymnasial utbildning inom IT och har flerårig erfarenhet från ledande befattning inom IT-området med budgetansvar. Du har arbetat med förhandling och upphandling samt med analyser, implementering och uppföljning av IT-produkter och -tjänster. Du har även erfarenhet av utveckling, implementering och uppföljning av IT-strategier.Din profilFör att lyckas i rollen är dina personliga egenskaper avgörande. Du är initiativtagande, driver arbetet självständigt framåt och har förmåga att skapa goda relationer till både medarbetare och leverantörer. Vidare trivs du i en föränderlig vardag samt drivs av att förbättra verksamheten. Du är kommunikativ och har en förmåga att engagera. Du har ett prestigelöst arbetssätt och ser fördelarna med att samarbeta för att uppnå resultat. Du är drivande, strukturerad och tar tag i de uppgifter som behöver lösas med fokus och ett positivt engagemang.Du har utmärkta språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Vårt erbjudandeVi är ett svenskt, rikstäckande och växande bolag i framkant inom vår bransch, där din personliga utveckling ges möjlighet att accelerera. Du får förmånen att arbeta med starka varumärken, spännande och innovativa produkter, med utmanande affärsupplägg och nya digitala arbetssätt.På Café Bar har vi tre värdeord - Glädje, Kompetens och Lönsamhet - som alltid finns med i alla beslut, stora som små. För att nå våra mål och uppfylla vår vision så är våra värderingar grunden och det som driver oss framåt. Genom dessa vill vi att du är med och bygger vår kultur samt levandegör det i mötet med kollegor och kunder varje dag.Tjänsten är på heltid och placerad på vårt huvudkontor i Jönköping. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, därför rekommenderar vi att du ansöker så snabbt som möjligt. Sista ansökan är 9 maj, med andra ord så är du välkommen med din ansökan redan idag!Café Bar är på en spännande resa - kundlöftet och passionen har sedan start varit att alltid till alla servera den perfekta koppen kaffe, oavsett var du befinner dig i Sverige. År 2017, i samband med företagets 30-årsjubileum, återtogs ursprungsnamnet Café Bar.Företaget är svenskt och omsätter drygt 320 miljoner, är rikstäckande och består av 180 anställda på 25 orter, allt med syfte att komma nära kunden. Café Bar bygger upp och driver obemannade caféer som levererar kaffe, te, vatten, nötter, torkad frukt och andra produkter som ger energi och glädje åt medarbetarna under en arbetsdag. Samtliga produkter och vår service är av högsta klass och vi har alltid egen personal med hög kompetens som utför samtliga delar av leveransen till kundens café.För mer info - www.cafebar.se Genom Simonssongruppen har Café bar en stark och långsiktig ägare med ett stort nätverk av företag och personer verksamma inom olika branscher.För mer info - www.simonssongruppen.se --------Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-09Café Bar Sverige AB5691714