IT-arkitekt till Vattenfall Vattenkraft

Vattenfall AB / Datajobb / Luleå2020-08-26Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och 400 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vi producerar ca 25 % av Sveriges totala elproduktion. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Du blir en viktig del i det arbetet!Starta din klimatsmartare karriär!Som Vattenfall Vattenkrafts IT-arkitekt blir du en nyckelperson i arbetet med pågående digitalisering och förbättringsinitiativ. Moderna IT-stöd och system med hög IT-säkerhet kommer att vara viktigt för att realisera initiativen.Du kommer på olika sätt bevaka de taktiska och strategiska IT-frågorna i förhållande till verksamhetsplaner och prioriteringar.Du kommer även att utveckla och underhålla vårt systemlandskap, genomföra förstudier och utredningar samt ansvara för IT-arkitekturgranskningar. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor i verksamheten och våra IT-leverantörer.Kom och jobba med oss! Vi är ett effektivt IT-team som utgår från Vattenfalls kontor i Luleå.2020-08-26Flerårig erfarenhet av arbete med IT-arkitektur, inklusive upprättande av systembeskrivningar och arkitekturgranskningar av IT-utvecklingsprojektKunskap om informations- och processmodellering, TOGAF, BPMN2 samt produktion av arkitekturbeskrivningar utifrån perspektiven "Verksamhet, Information, Applikation"Erfarenhet av informationssäkerhet och informationsklassningAkademisk utbildning (IT, systemvetenskap).Det kan vara meriterande om du har erfarenhet av förvaltningsledning, förvaltningsmodell PM3 och tillämpning av Säkerhetsskyddslagen.Vi ser gärna att du har arbetat med verksamhetsnära IT i en större organisation. Du motiveras av att analysera och förbättra system och processer. Du får saker gjorda och drivs av att skapa resultat och tydlig nytta för verksamheten.Ditt arbetssätt kännetecknas av nyfikenhet, en vilja att förstå orsaker och samband samt initiativ- och prioriteringsförmåga. Du talar och skriver god svenska och engelska. Resor i tjänsten förekommer, B-körkort är ett krav.PlaceringsortLuleåMer informationIT-teamledare och BIO Anders Berglund, tfn 070-372 64 03Rekryterare Ingela Skoog, tfn 0730-243 164.Fackliga representanterAnneli Jönsson Ledarna, Mikael Busk Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.Hos oss får du arbeta i en företagskultur där vi strävar efter att vara öppna, aktiva och positiva med arbetsuppgifter som utvecklar och utmanar. En god arbetsmiljö är grundläggande i allt vi gör och säkerheten står alltid i centrum.Vi ser fram emot din ansökan senast den 13 september, 2020!Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.Sista dag att ansöka är 2020-09-13Vattenfall AB5334270