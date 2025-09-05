IT-arkitekt till Tjänster och projekt
2025-09-05
Vill du vara med och forma framtidens digitala tjänster som gör verklig skillnad för invånare i Västmanland?
Vi söker en erfaren och lösningsorienterad IT-arkitekt som vill bidra till Region Västmanlands digitala utveckling. Här får du en viktig roll i att utveckla hållbara och effektiva IT-lösningar som stödjer verksamheter inom bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling.
Som en del av vår regionsövergripande arkitekturfunktion arbetar du både strategiskt och operativt, och blir en nyckelperson i att omsätta visioner till praktiska lösningar.
Om arbetsplatsen
Förvaltningen för Digitaliseringsstöd är Region Västmanlands digitaliseringsorganisation med uppdrag att leverera digitala tjänster och förvalta vård- och verksamhetssystem. Vi arbetar i stora komplexa miljöer, med en bred spännvidd i teknik och processer. Vårt arbete genomsyras av ständig digital utveckling, förbättring och spännande utmaningar. Förvaltningen är uppdelad i sju enheter och tillsammans är vi 150 medarbetare. Som IT-arkitekt hos oss välkomnas du till en arbetsplats med ambitionen att ligga i framkant inom digitalisering.
Vill du veta mer: https://www.youtube.com/watch?v=XL05aCDc2Hg&feature=youtu.be
Som IT-arkitekt hos oss arbetar du med lösningsarkitektur och informationsdriven utveckling. Ditt uppdrag omfattar bland annat att:
Säkerställa att utveckling och förändringar av IT-stöd är långsiktigt hållbara, och följer både nationella och regionala strategier och krav.
Samarbeta brett med verksamheter, leverantörer och andra intressenter - både inom och utanför regionen.
Bidra i införande och utveckling av nya samt befintliga IT-stöd genom kravställning, rådgivning och arkitekturstöd.
Arbeta med kartläggning av IT-landskapet samt utveckla metoder och arbetssätt för ökad kvalitet.
Ta fram lösningsdesign och kravställa effektiva och hållbara digitala lösningar.
Driva utvecklingen av vår informationsarkitektur och bidra med omvärldsbevakning inom området.
Du följer verksamhetsbehoven hela vägen från idé till implementerad lösning, och har en viktig roll i att säkerställa att helheten blir både användbar och hållbar över tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med IT-arkitektur i större organisationer med komplexa IT-miljöer. Du har en akademisk utbildning inom ett relevant område, eller motsvarande arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig där du besitter kunskap om processmetoder och processkartläggning. Du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift och har även goda kunskaper i engelska. Det är meriterande om du har certifiering inom IT-arkitektur samt erfarenhet av informationsarkitektur och kravställning i komplexa projekt.
Du har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att se helheten i de lösningar du levererar. Samarbete över organisatoriska gränser faller sig naturligt för dig, och du anpassar din kommunikation utifrån mottagarens behov. Med en kombination av servicekänsla, engagemang och kreativitet bidrar du med energi och nytänkande i arbetet. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett sätt som säkerställer att tidsramar hålls och att resultatet håller hög kvalitet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde efter överenskommelse.
Placeringsorten är Västerås.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 21 september 2025.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 vecka 41 och vecka 42.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Verksamhetschef
Peter Wallin peter.wallin@regionvastmanland.se 021-17 60 42 Jobbnummer
9493188