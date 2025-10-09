IT-arkitekt till IT-avdelningen
Arbetsplatsbeskrivning
Polisens IT-avdelning har cirka 1 300 medarbetare och ansvarar för all IT som används av myndighetens cirka 40 500 medarbetare. IT-avdelningen utvecklar och moderniserar polisens IT och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten.
Gruppen Leverenskoordinering samlar ett gäng erfarna arkitekter och uppdragsledare. Vår uppgift är att stödja IT-avdelningen i stora, komplexa uppdrag och avancerade teknik- och arkitekturfrågor. Området växer i takt med omvärldens förflyttning inom IT och vår stora komplexa IT-miljö gör att det nu finns behov av att förstärka gruppen med ytterligare IT-Arkitekter för området.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team där det finns flera mycket seniora arkitekter, med hög teknisk expertis.
En vanlig arbetsdag kan bestå av att:
praktiskt arbeta med frågor kring IT-arkitektur, inklusive säkerhet, skalbarhet och tillgänglighet
samordna arkitekturarbete inom IT-avdelningen och i samverkan med andra avdelningar
samarbeta med andra IT-arkitekter inom IT-avdelningen samt övriga teknikspecialister inom myndigheten kring teknikval och leveranser och utveckla detta arbete
säkerställa att IT-avdelningens leveranser uppfyller uppsatta krav och önskemål
omvärldsbevaka relevanta teknikområden och bidra med att framtidssäkra IT-arkitekturarbetet inom Polismyndigheten
genomföra och delta i workshops med olika intressenter/målgrupper
säkerställa att beskrivningar för våra olika produkter finns väl dokumenterade
bidra i arbete kring upphandling, kravställning och inköp
stödja IT-avdelningen att förebygga, hantera, återhämta sig, återuppta och återställa verksamheten efter störning/avbrott oavsett händelse
minska risken och effekterna av störningar i IT-miljön genom kvalitetssäkrad arkitektur
säkerställa att de lösningar och systemimplementationer vi utvecklar håller hög och jämn kvalitet
initiera, deltaga och följa upp särskilda incidentutredningar
delta i olika samverkansgrupper och arbetsgrupper
genomföra risk och sårbarhetsanalyserKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
för funktionen relevant akademisk examen eller annan relevant utbildning kombinerat med arbetslivserfarenhet, som arbetsgivaren bedömer likvärdig
minst 5 års erfarenhet i närtid av driftsättning och design av infrastruktur och plattformar
erfarenhet av arbete med IT-arkitektur, systemdesign eller motsvarande
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
svenskt medborgarskap
Meriterande:
erfarenhet av flera olika aspekter av drift och utveckling av stora IT-miljöer med höga tillgänglighetskrav
erfarenhet av att jobba i organisation med stor teknisk bredd och/eller inom statlig myndighet
erfarenhet av att stötta en utvecklingsorganisationDina personliga egenskaper
Vi ser att du är skicklig på att analysera och lösa komplexa tekniska problem av såväl känd som okänd natur, och du trivs i en miljö med ständig förändring och utveckling. Du bidrar till att skapa en kultur av samarbete och kunskapsdelning, där vi strävar efter att ständigt förbättra våra processer och tekniska lösningar. Nyfikenhet inför att lära nytt vad det gäller såväl teknik som arbetsmetoder ser vi som en viktig del för att trivas hos oss.
Vi erbjuder en plats där du kan utvecklas, både i din tekniska kompetens och som en lagspelare. Vi tror starkt på kunskapsdelning och gemensam iteration för att ständigt ligga i teknisk framkant - samtidigt som vi har det roligt tillsammans.
Hos oss är det självklart att du är engagerad, serviceinriktad, effektiv och tillgänglig i ditt förhållningssätt till verksamheten samt kollegor, chefer och andra medarbetare.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och kommer lägga stor vikt vid dessa för att hitta rätt person för rollen.Övrig information
I denna rekryteringsprocess sker löpande urval. Arbetstest kan förekomma längre fram i rekryteringsprocessen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: IT-arkitekt
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Välkommen med din ansökan i form av CV och enkät via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 31 oktober 2025. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A608.478/2025 i mailets ärendemening.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan:
1. Har du för funktionen relevant akademisk examen eller annan relevant utbildning kombinerat med arbetslivserfarenhet, som arbetsgivaren bedömer likvärdig? Om ja, berätta närmare om din utbildning och arbetslivserfarenhet.
2. Har du minst 5 års erfarenhet i närtid av driftsättning och design av infrastruktur och plattformar? Om ja, berätta närmare kring din erfarenhet/kompetens kring det här området.
3. Har du erfarenhet av arbete med IT-arkitektur, systemdesign eller motsvarande? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
4. Har du mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift? Ja eller nej)
5. Har du svenskt medborgarskap? (Ja eller nej)
6. Har du erfarenhet av flera olika aspekter av drift och utveckling av stora IT-miljöer med höga tillgänglighetskrav? Om ja, berätta närmare kring din erfarenhet/kompetens kring det här området.
7. Har du erfarenhet av att jobba i organisation med stor teknisk bredd och/eller inom statlig myndighet? Om ja, berätta närmare kring din erfarenhet/kompetens kring det här området.
8. Har du erfarenhet av att stötta en utvecklingorganisation? Om ja, berätta närmare om din erfarenhet/kompetens kring det här området.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. Så ansöker du
