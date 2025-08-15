IT-arkitekt med passion för helhet och tekniska lösningar
Är du en erfaren IT-arkitekt med en passion för helhetssyn och tekniska lösningar för framtidens vård? Vill du vara med i att leda arbetet med att forma och utveckla en övergripande IT-arkitektur som stärker organisationens utvecklingsförmåga och framtidssäkerhet? Då kan du vara den arkitekt vi söker!
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Som IT-arkitekt kommer du att ingå i ett mindre team under ledning av regionens chefsarkitekt med placering i Centrum för medicinsk teknik och IT men arbeta regionövergripande. Efter en period av förändring och omorganisering är arkitekturfunktionen under uppbyggnad som ett kvalificerat ledningsstöd där vi samverkar med andra regionövergripande roller som är relevanta för digitalisering. Våra ledstjärnor är att agera hjälpsamt och funktionellt vilket innebär att vi arbetar både med att leda och stödja olika utvecklingsinitiativ men också att etablera ett arkitekturramverk som långsiktigt stödjer regionens utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stödja och i vissa fall leda utvecklingsinitiativ utifrån arkitektur
Granska och analysera olika underlag
Delta i arbete med att ta fram strategier och handlingsplaner
Omvärldsbevakning och samverkan över organisationsgränser
Om dig
Du har en gedigen dokumenterad kunskap och erfarenhet av att arbeta med arkitektur i större organisationer. Du har flera års erfarenhet av att arbeta med arkitekturstyrning och framtagning av målarkitektur i strategiska förflyttningar. Du har en god social kompetens och kommunikations-förmåga där du gärna möter behovsägare och samverkar med andra roller mot en samlad kravställning.Kvalifikationer
Certifiering eller motsvarande utbildning inom arkitektur
Flerårig erfarenhet av att arbeta med arkitekturstyrning och framtagning av målarkitektur
Meriterande erfarenhet och kunskaper:
Teknisk infrastruktur och IT-säkerhet
Utveckla och etablera arkitekturramverk i större organisationer
Arkitekturarbete inom hälso- och sjukvård
Dokumentation i ArchiMate och SparxEA
Ansökan och anställning
Hos oss i Region Östergötland får du möjligheten att påverka och forma en central funktion inom en samhällsviktig organisation. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet till kompetensutveckling, flexibla arbetstider och förmåner som främjar balans mellan arbete och privatliv.
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka din ansökan till oss senast den 14 september.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
