IT-Arkitekt/Lösningsarkitekt
Region Sörmland / Datajobb / Eskilstuna Visa alla datajobb i Eskilstuna
2026-06-11
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Region Sörmland IT (RSIT), Eskilstuna eller Nyköping
Vill du vara med och utveckla framtidens it-landskap i en verksamhet som gör verklig skillnad för människors vardag? Hos Region Sörmland får du arbeta nära verksamheten och bidra till hållbara lösningar som påverkar invånarnas vardag.Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Region Sörmland är en av länets största arbetsgivare med cirka 10 000 medarbetare. Inom Region Sörmland IT (RSIT) är vi omkring 150 medarbetare som driver digitalisering och levererar it-tjänster till hela organisationen.
Vi söker en it-arkitekt/lösningsarkitekt som vill bidra till att utveckla en sammanhållen och hållbar arkitektur.
I rollen arbetar du nära både verksamhet och it och medverkar i att utveckla regionens arkitektur, principer och arbetssätt. Hos oss får du möjlighet att påverka utvecklingen av framtidens digitala lösningar i ett nära samarbete med kompetenta kollegor. Arbetsuppgifter
• Analysera verksamhetsbehov och omsätta dem till tekniska lösningar
• Ta fram lösningsförslag och övergripande design för nya och befintliga system
• Identifiera och hantera beroenden mellan system, integrationer och informationsflöden
• Samverka med verksamhet, utvecklare och andra roller kring krav och lösningar
• Säkerställa att lösningar följer arkitekturprinciper, riktlinjer och standarder
• Dokumentera lösningar och strukturer på ett tydligt och ändamålsenligt sätt
• Bidra till utveckling, standardisering och förbättring av it-landskapet.
Din kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av, eller ett starkt intresse för, att arbeta med it-lösningar i komplexa miljöer. Du har förmåga att se helheten och kan omsätta verksamhetens behov och mål till välfungerande, hållbara och långsiktiga lösningar. Du har relevant utbildning inom it, systemvetenskap eller motsvarande
Du kan idag arbeta i en roll som exempelvis it-arkitekt, systemförvaltare, systemutvecklare, teknisk specialist, projektledare inom it eller liknande, där du har varit delaktig i att ta fram och utveckla lösningar inom digitalisering och it.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• erfarenhet av arbete med it-arkitektur eller närliggande arbete
• erfarenhet av arbete i organisationer med komplexa it-landskap
• god förståelse för systemintegrationer och tekniska beroenden
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• arbete i offentlig verksamhet
• lösningsdesign eller arkitekturarbete i större organisationer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är:
• analytisk och strukturerad med god helhetssyn
• ansvarstagande och driver självständigt ditt arbete framåt
• kommunikativ och pedagogisk och kan anpassa ditt budskap till olika målgrupper
• trivs i en rådgivande roll och samarbetar bra med andra.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation som gör skillnad i människors vardag. Du blir en del av ett kompetent team med nära samarbete mellan verksamhet och it och får vara med och påverka utvecklingen av framtidens lösningar.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Eskilstuna eller Nyköping.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef, Marie Berg, 073-676 03 66.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Region Sörmland IT!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-13.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RDD-26-014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9960285