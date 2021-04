IT-arkitekt för uppdrag i Stockholm - Westro AB - Datajobb i Stockholm

Westro AB / Datajobb / Stockholm2021-04-13IngressStörre och större delar av organisationers verksamheter utförs i IT-baserade system, därför behöver företagen IT-arkitekter som planerar för hur systemen ska struktureras, förbättras eller byggas på effektivast sätt.2021-04-13Som IT-arkitekt har du en varierande vardag där du ges möjlighet att få vara med och påverka. Dina primära arbetsuppgifter går ut på att se till att de system som används inom en organisation stödjer verksamheten. Du har en central roll och fungerar som länken mellan personerna som utvecklar tekniken och de som använder den, dvs verksamhet och IT-sida.Du har för vana att arbeta agilt och lockas av möjligheten att få sätta din prägel på ett företags framtida arkitektur.Vi söker dig som har en bakgrund som IT-arkitekt och därmed också bred erfarenhet av IT-arbetes olika slag. Du är analytisk, pedagogisk och besitter en god samarbetsförmåga. Vidare tycker du om att angripa IT-struktur med en helhetssyn och agerar gärna spindeln i nätet.Du har en högskoleutbildning med datainriktning, exempelvis systemvetenskaplig utbildning eller civilingenjörsutbildning med datainriktning.Vi söker dig som arbetar i någon av följande roller:VerksamhetsarkitektLösningsarkitektMjukvaruarkitektInfrastrukturarkitektFör denna roll är svenska och engelska i tal och skrift obligatoriskt.AnställningsformDen här tjänsten är ett konsultuppdrag som innebär att du initialt anställs hos Westro. Som konsult hos oss är du en värdefull medspelare med potential som vi tillsammans hjälps åt att utveckla på din nya arbetsplats. Vi utgår alltid från dig som individ och just därför ser vi att du jobbar med oss, inte för oss.Din ansökanLåter uppdraget intressant? Du söker tjänsten genom att ansöka via formuläret i annonsen. Om du har några frågor eller funderingar kring anställning eller rekryteringsprocess är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryteringskonsult.Kandidaturval och intervjuer sker löpande vilket betyder att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Tveka därför inte på att skicka in din ansökan redan idag - vi är nyfikna på att komma i kontakt med dig.Lycka till och välkommen med din ansökan!Information om företag ges vid intervjutillfälle.Om WestroWestro är en tjänsteleverantör som arbetar med kvalitativ och kundorienterad kompetensförsörjning. Vi hyr ut och rekryterar kompetens och kvalificerad personal inom IT och tjänstemannasektorn. En stor del av vår arbetsprocess tillägnas att lyssna in önskemål och behov hos såväl kund som konsult för att på så vis bidra med framgångsrika matchningar.Hos oss på Westro är du inte en arbetspjäs, du är en värdefull medspelare med potential som vi värnar om. Vi erbjuder därför goda arbetsförhållanden där du som konsult alltid har möjlighet att påverka din framtida karriär. Vår ambition är precis likt din egen att du ska trivas, må bra och få möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling. Alltid.Vill du veta mer? Besök vår hemsida: https://www.westro.se/ Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-09Westro AB5687705