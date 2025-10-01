IT-ansvarig | Tenneco | Mölnlycke/Arendal
2025-10-01
Vill du vara med och driva digitalisering och utveckling i en global industrikoncern? Trivs du med att kombinera praktisk IT-support med strategiskt arbete kring infrastruktur och system? Lockas du av att arbeta nära både produktion och verksamhet i en internationell miljö? Då kan rollen som IT-ansvarig hos Tenneco vara helt rätt för dig - skicka in din ansökan redan idag!
Din roll
Som IT-ansvarig på Tenneco ansvarar du för att stödja och utveckla IT-infrastrukturen vid anläggningarna i Mölnlycke (Powertrain) och Arendal (Clean Air). Du arbetar både operativt och strategiskt med allt från incident- och ärendehantering till drift och utveckling av servrar, nätverk, backup-miljöer och säkerhetslösningar. Rollen innebär ett nära samarbete med globala IT-team, leverantörer och lokala verksamheter för att säkerställa stabilitet, efterlevnad och effektivitet i IT-miljön.
Du driver även anläggningsspecifika projekt, exempelvis utveckling av produktionsnära system till exempel ERP Jeeves, Axxos, QlikView), digitaliseringsinitiativ samt integration av data mellan lokala system och koncernens lösningar. En viktig del av ditt arbete blir att förenkla och förbättra processer, stötta verksamheten med tekniska lösningar och bidra till en modern och framtidssäker IT-miljö.Publiceringsdatum2025-10-01Profil
Vi söker dig som trivs i en bred roll där du får kombinera support, drift och utveckling. Du är analytisk, strukturerad och självgående, samtidigt som du uppskattar samarbete och är duktig på att kommunicera både på svenska och engelska. Du har lätt för att prioritera och gillar att arbeta nära verksamheten i en internationell miljö.
För att lyckas i denna roll bör du ha följande kvalifikationer:
* Relevant högskoleutbildning inom IT, datavetenskap eller motsvarande erfarenhet
* Erfarenhet av drift och support av servrar, nätverk (WAN/LAN), backup-miljöer och klienthantering
* Erfarenhet av EDI och systemintegration
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
* Erfarenhet av Microsoft Active Directory, SCCM/SMS och Outlook
* Erfarenhet av produktionsnära system (ERP, automation, PLC, RF-teknologi med mera)
* Kunskap i Power BI och andra BI-lösningar
* Tidigare arbete i en global organisation med höga krav på regelefterlevnad och informationssäkerhet
Vad du blir en del av
Tenneco är en av världens ledande utvecklare, tillverkare och marknadsförare av fordonsprodukter för både originalutrustning och eftermarknadskunder. Företaget har cirka 78 000 medarbetare vid mer än 300 anläggningar världen över. Genom sina fyra affärsområden - Motorparts, Ride Performance, Clean Air och Powertrain - driver Tenneco utvecklingen av global mobilitet genom att leverera teknologiska lösningar till en mångfald av marknader, inklusive personbilar, lastbilar, off-highway-fordon, industri, motorsport och eftermarknaden.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Jefferson Wells för Tennecos räkning, vilket innebär att du kommer att bli anställd direkt av Tenneco.
och Mark Ferrer på mark.ferrer@jeffersonwells.se
