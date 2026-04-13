IT-ansvarig Dagab Externa Affärer, Dagab Inköp & Logistik
Dagab Inköp & Logistik AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dagab Inköp & Logistik AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl a Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Vi utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart. Vår verksamhet vilar på goda värderingar för jord, människa och samhälle, vilket genomsyrar allt från sortimentsutveckling, paketering och transport - till hur vi agerar mot våra medarbetare. På så sätt ger vi våra kunder förutsättningar att göra schyssta, hållbara val.
Med andra ord - hos oss är du med och påverkar det vardagliga livet för en sisådär tio miljoner människor. Vi tror på att vi gör skillnad - tillsammans. Välkommen du med!
Bli en av oss
Inom affärsområdet Dagab Externa Affärer arbetar vi nära externa kunder och partners inom flera delar av handeln. Vi samarbetar med bland annat kedjedrivna trafikbutiker, drivmedelsbolag, servicehandeln och stora matkasseföretag. Vi levererar även varor och tjänster till kiosker, mindre livsmedelsbutiker samt tobaks- och spelbutiker, och ansvarar dessutom för våra egna butikskoncept Handlar'n och Matöppet. Här möts affär, logistik och teknik i en verksamhet där många delar behöver samspela för att skapa stabila och effektiva lösningar.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi både driver den dagliga affären och samtidigt förbättrar hur vi arbetar med våra IT-lösningar. Det innebär att du kommer in i ett sammanhang där mycket redan är igång - men där det också finns ett behov av att skapa struktur, prioritera rätt och få lösningar att fungera över tid.
Det här får du göra
Som IT-ansvarig för Dagab Externa affärer kliver du in i en roll med stort eget ansvar och många kontaktytor. Du blir en nyckelperson i att få samspelet mellan verksamhet, IT och externa parter att fungera - både i det dagliga arbetet och i utvecklingsinitiativ framåt. Du arbetar nära verksamheten, Axfood IT och externa leverantörer. Du fångar upp behov, omsätter dem till krav och driver dem vidare, samtidigt som du hanterar incidenter och säkerställer att rätt saker prioriteras och löses. Du ansvarar för att få IT-lösningar att fungera i praktiken - från behov till fungerande leverans.
Du kommer bland annat att:
Vara primär kontaktyta mot Axfood IT i frågor kopplade till Dagab Externa Affärer.
Arbeta med integrationer och systemlösningar kopplade till externa kunder.
Fånga upp behov från verksamhet och kund och driva dem vidare i organisationen.
Hantera problem och avvikelser - analysera, prioritera och driva lösning.
Bidra vid implementation av IT-lösningar för nya och befintliga kunder.
Delta i utvecklingsinitiativ tillsammans med interna och externa parter.
Du har även produktägaransvar för Dagab-appen som används av externa kunder för beställningar. Det innebär att du driver kravställning, prioritering och testarbete i nära samarbete med IT och verksamheten.
Det här förväntar vi oss
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har även några års erfarenhet av att arbeta i tekniska sammanhang, gärna med processutveckling, kravställning, produktägarskap inom IT eller liknande uppgifter. För att trivas och lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt, navigera i en miljö med många kontaktytor och driva frågor framåt även när vägen inte är helt rak. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och van att samarbeta med både verksamhet och IT. Du har också ett affärsmässigt förhållningssätt och kan göra avvägningar kring vad som är viktigast att prioritera.
Det är meriterande om du har utbildning inom ekonomi eller IT samt erfarenhet av JIRA, Confluence, SAP, S/4 och Office-paketet, särskilt Excel. Har du arbetat i agila arbetssätt och är van att formulera tydliga krav är det också en fördel. Vi tror också att du har ett öga för detaljer och trivs med att arbeta strukturerat och analytiskt, samtidigt som du ser helheten.
Det här erbjuder vi
På Dagab blir du del av en organisation med starkt fokus på hållbarhet, moderna logistiklösningar och ständig utveckling. Vi arbetar tillsammans för att förenkla människors vardag och göra det möjligt att välja bra och hållbara livsmedel.
Hos oss får du bland annat:
Rabatt hos våra kedjor och butiker.
Pension & försäkringar enligt kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag.
Praktisk information
Tjänsten är ett vikariat på heltid till och med september 2027. Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Martina Andresen, 08-553 996 87. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-04-26. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer. Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
Om Dagab Inköp & Logistik
Dagab driver och utvecklar koncernens sortiment, inköp och logistik. Dagab har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet. Dagab omsätter drygt 74 miljarder kronor (2023) och ingår i Axfood AB som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB:s Large Cap-lista.
Dagab är en del av Axfood, vårt gemensamma uppdrag hittar du om du klickar här.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dagab Inköp & Logistik AB
(org.nr 556004-7903)
Solnavägen 4 (visa karta
)
113 65 STOCKHOLM
9850645