IT-administratör till Skultuna skolor/förskolor
2025-12-15
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Som IT-administratör hos oss får du en bred och varierad roll där du kombinerar tekniskt ansvar med dagligt stöd till barn, elever och medarbetare. Du arbetar nära verksamheten, får stor möjlighet att påverka och utveckla IT-lösningar och möter nya spännande utmaningar varje dag.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Du arbetar för Skultunas skolor och förskolor där du stöttar barn/elever och personal med IT-support och löpande IT-administration. Det innebär att du löser IT-frågor, samordnar och hanterar felanmälningar och avhjälper fel. Du samordnar beställningar, leveranser och utrullningar av nya IT-arbetsplatser till barn/elever och lärare samt sköter enhets- applikations- och kontohantering. Du har en viktig roll i att IT-arbetsplatser och -infrastruktur fungerar på skolorna och förskolorna och arbetar lösningsorienterat.
I uppdraget ingår administrativ och teknisk hantering av IT-arbetsplatser, ominstallationer, felsökning och felavhjälpning på Windowsdatorer, Macdatorer och iPads med tillhörande mjukvaruplattformar.
Det ingår även att hålla föreläsningar och workshops för medarbetarna inom utbildningsenheterna. Utbildningsenhet 1 och 2 består av 3 skolor, 3 förskolor och en gymnasieenhet med ca 839 elever/ barn. Vi har ca 150 medarbetare som arbetar nära varandra i olika team.
Din kompetens
Det här är en roll där du får stötta, ge service och möta människor. Du har många samarbetsytor och kan anpassa ditt budskap till den du möter. Du har en fullgjord gymnasieutbildning och goda kunskaper inom IT-infrastruktur, hårdvara och mjukvara. Du har även goda kunskaper inom olika operativsystem som Windows, Mac OS och iOS samt kunskap om plattformen Microsoft Office 365. För att lyckas i rollen behöver du ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du behöver också kunna arbeta självständigt, organiserat och ta egna initiativ samt följa upp pågående projekt. B-körkort är ett krav.Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter, särskilt inom offentlig förvaltning eller skolverksamhet. Har du tidigare erfarenhet av arbete med DSF-frågor och GDPR är det också meriterande.
Vi erbjuder
Skultuna kommundelsförvaltning är en unik arbetsplats med bred verksamhet. Här jobbar vi nära varandra och varje medarbetare är en viktig kugge i helheten. Vi utvecklar alla verksamheten tillsammans genom handlingskraft och mod att testa nya idéer. Vårt övergripande fokus är förebyggande arbete och att alla människor kan känna framtidstro. Vi hoppas att du vill vara med och bidra i det arbetet.
Här kan du läsa mer om Skultuna: vasteras.se/skultuna
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
