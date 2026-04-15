IT-administratör till Hahrska gymnasium
2026-04-15
Hos oss får du en varierad roll där du kombinerar teknikstöd, administration och service för att göra skoldagen enklare för både elever och personal.Publiceringsdatum2026-04-15Arbetsuppgifter
Du har en central roll i att få skolans digitala vardag att fungera smidigt. Du ansvarar för hantering av skolans devices, från utrullning vid skolstart till insamling vid avslutade studier, samt löpande administration, underhåll och dokumentation. I uppdraget ingår även att administrera personalens abonnemang, ge IT-support i vardagen och ha kontakt med den centrala IT-supporten vid behov.
Rollen omfattar också praktiska och administrativa delar som inköp och enklare drift av skrivare och kringutrustning, strukturering av datorskåp och omklädningsrum samt administration av skolans hemsida och bildspel i matsalen. Du är dessutom huvudadministratör för larmtjänsten CoSafe, vilket gör dig till en viktig funktion för både IT, service och säkerhet på skolan.
Din kompetens
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning och erfarenhet av arbete med IT-frågor inom skolverksamhet. Du har god teknisk kompetens inom moderna IT-miljöer. Du har erfarenhet av AV-utrustning, goda kunskaper inom Endpoint, Microsoft Office 365 och i PC, Mac och iPad. Har du erfarenhet av passersystem som RCO M5 är det ett plus. Du uttrycker dig väl i svenska i både tal och skrift.
Som person är du självgående, strukturerad och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du är serviceinriktad, samarbetar väl med andra och har en pedagogisk förmåga som gör att du kan anpassa din kommunikation efter mottagare och situation.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med nära samarbete mellan skolledning, lärare och elevhälsa. Här får du arbeta i en varm och utvecklande miljö, mitt i centrala Västerås, där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra elever och för varandra.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00225".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Vision
Jonathan Söderberg jonathan.soderberg@vasteras.se 021-39 44 38
