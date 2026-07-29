IT-administratör till grundskolan
Västerås kommun / Supportteknikerjobb / Västerås Visa alla supportteknikerjobb i Västerås
2026-07-29
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Här får du kombinera dina IT-kunskaper med god service och bli en viktig del av skolans digitala vardag. Du bidrar till en trygg, säker och välfungerande digital miljö för elever och medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som IT-administratör ansvarar du för att skolornas digitala teknik fungerar smidigt och säkert, med så få störningar som möjligt i vardagen. Du arbetar på några av våra grundskolor där du stöttar elever och medarbetare i deras dagliga användning av digitala verktyg.
Du hanterar felärenden och felsöker hård- och mjukvara, ger användarsupport samt ansvarar för IT-beställningar och utrullning av nya IT-arbetsplatser. I rollen ingår även central hantering av enheter, applikationer och användarkonton. Våra skolor använder främst iPad och Mac, och Microsoft 365 är vår gemensamma plattform för digitala tjänster.
Du arbetar också förebyggande för att skapa en stabil IT-miljö. Det innebär att planera och samordna insatser, utveckla arbetssätt samt stötta medarbetare i användningen av skolans digitala verktyg och tjänster.
Du arbetar självständigt på skolorna, men är samtidigt en del av ett team med cirka tio IT-administratörer. Tillsammans delar ni kunskap, utvecklar gemensamma arbetssätt och stöttar varandra. I tjänsten ingår även arbete i vår centrala IT-support där du hjälper personal via supportportalen.
Din kompetens
Vi söker dig som trivs med att kombinera teknik och service. Du tycker om att hjälpa andra och har lätt för att anpassa din kommunikation efter den du möter. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Med ett genuint intresse för den digitala utvecklingen håller du dig kontinuerligt uppdaterad, ser möjligheter till förbättringar och arbetar förebyggande för att skapa en stabil IT-miljö.
Du har gymnasieutbildning och en relevant utbildning inom IT eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från skola eller annan kommunal verksamhet. Du är van att arbeta med Apples produkter och har kunskap om central enhetsadministration samt hantering av iPad och Mac. Erfarenhet av Jamf är meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, kunskapsdelning och utveckling. Tillsammans arbetar vi för att ge skolorna ett stabilt och användarvänligt IT-stöd där elevernas och medarbetarnas behov står i fokus.
Den snabba digitala utvecklingen gör att rollen ständigt utvecklas. Du får möjlighet att bredda din kompetens, bidra till nya arbetssätt och vara med och utveckla framtidens digitala stöd för grundskolan.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Observera att svarstiden för frågor om tjänsten kan vara något längre under semesterperioden. Vi återkommer så snart vi kan. Har du frågor om stadens rekryteringsprocess går det bra att kontakta våra kollegor på Rekrytering- och Arbetsgivarvarumärkesenheten via växeln: 021-39 00 00.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Cecilia Åkerlund cecilia.akerlund@vasteras.se 021-394145 Jobbnummer
10014579