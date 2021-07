IT- tekniker sökes för uppdrag hos SLU! - Poolia Sverige AB - Supportteknikerjobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Poolia Sverige AB

Poolia Sverige AB / Supportteknikerjobb / Uppsala2021-07-07För Sveriges lantbruksuniversitets räkning söker vi nu en IT-tekniker. Du erbjuds en spännande tjänst i en organisation som värdesätter lärande och utveckling. Tjänsten är på heltid och beräknas starta så snart som möjligt och pågå i minst 6 månader, med eventuella möjligheter till förlängning. Arbetsplatsen finns på Ultuna, där IT-avdelningen huserar i nya fina lokaler med naturnära omgivningar. Under uppdraget kommer du att vara anställd som en av våra uppskattade konsulter. Urval och intervjuer sker löpande under processen, varmt välkommen med din ansökan redan idag!2021-07-07IT-avdelningen är en del av universitetsadministrationen vars uppgift är att ge service och verksamhetsstöd till i första hand SLU: s institutioner. IT-avdelningen har till uppgift att leverera IT-lösningar inom SLU och att stödja personal och studenter i IT-frågor. Inom IT-avdelningen arbetar ca 100 personer på fem orter i landet.Dina arbetsuppgifter i huvudsakSom IT-tekniker vid SLU kommer du att ge användarstöd till studenter och anställda både på plats och via telefon/fjärrstyrning. Du kommer även att sköta underhåll gällande både hård- och mjukvara i klientmiljö (främst Windows men även Mac). Hårdvaran innefattar även surfplattor och avancerade telefoner.Vem är du?Vi söker dig som tidigare har arbetat som IT- tekniker inom IT/data. Har du dessutom lämplig utbildning inom området ser vi det som meriterande. Du har...mycket goda kunskaper i Windows OS och andra Microsoft produkterarbetat med roaming profiles och redirected foldergoda kunskaper i Active Directoryerfarenhet av GPO och SCCMerfarenhet av felsökning/installation i hårdvarakompetens inom virussanering och återskapande av dataerfarenhet av arbete med ärendehanteringssystemHar du Mac-kompetens ser vi detta som mycket meriterande. B-körkort är ett krav, liksom mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Som person är du mycket serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i grupp med kollegor och kunder. Du har en positiv inställning där du anser att det mesta går att lösa. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Om verksamhetenIT-branschen är dynamisk och konstant föränderlig, det vet vi på Poolia IT. Därför värderar vi din kompetens och personliga egenskaper högt när vi anställer en konsult. Att få rätt person på rätt plats är vi specialister på och vi vet vikten av nytänkande inom IT-branschen för att kunna erbjuda lösningar som passar våra konsulter lika bra som våra kunder.Att vara konsult passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-01Poolia Sverige AB5852029