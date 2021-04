IT- och telefoniadministratör - Göteborgs kommun - Datajobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Datajobb / Göteborg2021-04-13I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2021-04-13Vi söker nu en vikarierande IT- och telefoniadministratör till enheten för digitalisering och innovation.Enhetens övergripande ansvar är att leda och driva digitaliserings- och innovationsarbete inom Göteborgs grundskolor. Enheten ansvarar för att kvalitetssäkra och i samarbete med Intraservice och andra avdelningar utveckla de stödprocesser som behövs för att det digitala lärandet ska fungera.Som telefoniadministratör förmedlar du information om stadens telefonitjänster och kan stödja verksamheten att välja typ av telefonitjänst. Som administratör i ärendehanteringsverktyget ServiceNow fördelar du ärenden till avdelningens kompetensgrupper och skapar mallar för enhetlig hantering av ärenden. Du ger support inom avdelningen i hur man arbetar med ServiceNow samt du är kontaktperson mot Intraservice. Du är förvaltningens katalogadministratör och ansvarar för struktur och innehåll av katalogtjänsten inom den egna förvaltningen. I rollen ingår att ge enklare support på telefontjänster inom stadens utbud. Med hjälp av ett processorienterat arbetssätt föreslår och genomför du förbättringar av de processer som krävs för att grundskolans digitala tjänster och verktyg ska fungera.Du kommer bli placerad i förvaltningens lokaler vid Gamlestads Torg 5. I lokalerna tillämpar vi aktivitetsbaserat arbetssätt.Välkommen med din ansökan!Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning, gärna inom IT eller en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du har erfarenhet av att arbeta i team och projekt. Vidare har du god kännedom om Office 365 och du är intresserad av ny mobiltelefoni och smartphones. Ur ett användarperspektiv behärskar du både iPhone och Androidtelefoner. Det är meriterande om du arbetat i ärendehanteringssystem för IT-relaterade frågor.Som person är du strukturerad och noggrann. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. Du är balanserad, positiv och observant i ditt kundbemötande.Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.Du bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor samt i situationer som behöver lösas. Du är nyfiken, stimulerar till dialog och ifrågasättande samt har förmåga att se mer än en möjlig lösning .Du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: enligt överenskommelse, upphör: 2022-08-31 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-27Göteborgs kommun5689091