IT- och informationssäkerhetsansvarig
2025-09-03
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en IT- och informationssäkerhetsansvarig till vår koncernstab. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas och utveckla andra som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som IT- och informationssäkerhetsansvarig
I rollen som IT- & informationssäkerhetsansvarig får du totalansvar för att skydda Svevias IT-miljö, data och därmed också informationsflöden. Du arbetar nära CIO och IT-team men är också kontaktpunkt mot HR, ledningsgrupp och externa säkerhetspartner. Ditt fokus ligger på proaktivt, operativt och taktiskt säkerhetsarbete, men du behöver också ha förmåga att hantera strategiska frågeställningar när situationen kräver. Du driver och vidareutvecklar Svevias cybersäkerhet, genomför medvetenhetsinsatser, hanterar avvikelser och incidenter samt leder efterlevnadsarbete och konkreta åtgärdsplaner enligt gällande riktlinjer och ledningssystem. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Säkerställa rätt skyddsåtgärder för IT-infrastruktur, data och informationstillgångar
Operativ incidenthantering, logganalys och samordning av forensiska utredningar
Omvärldsbevakning, hantering av sårbarheter och samarbete med säkerhetspartner
Genomföra och följa upp penetrationstester, utbildning och medvetenhetsinsatser (awareness)
Löpande sammanställa och presentera KPIer, status och lägesbilder
Rättighetshantering, behörighetsgranskning och policyutveckling
Styrning och uppföljning av revisioner, revidering och efterlevnad av interna styrdokument
Utveckla och genomföra konkreta åtgärdsplaner utifrån identifierade risker och riktlinjer
Samarbeta med hela IT-enheten för kontinuerlig förbättring av säkerhetsrutiner
Vem är du?
Vi söker dig med djup kompetens inom IT- och cybersäkerhet, som trivs i en roll med tydligt operativt och taktiskt ansvar men som även har förmåga att arbeta strategiskt vid behov. Du är bekväm i att samverka och förmedla budskap till olika mottagargrupper i så väl tal som skrift.
Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta i Microsoft-miljö och med moderna säkerhetsverktyg.Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
Aktuell erfarenhet av tillämpad säkerhet, med kunskap att nyttja verktyg i Microsoft-miljö för säkerhetsövervakning, incidenthantering, identitetsskydd och efterlevnad.
Erfarenhet av att arbeta mot ramverk som ISO27000 och GDPR
Operativ och taktisk arbetsmetod, men med förmåga att ta dig an strategiska frågeställningar
Erfarenhet av logganalys, incidenthantering och forensiska metoder
Fördjupad förståelse för IT-infrastruktur, molntjänster och accesshantering
Genomfört och följt upp penetrationstester och awareness-program
Erfarenhet av att arbeta utifrån ledningssystem, efterlevnad och åtgärdsplaner
Relevant utbildning och erfarenhet av IT, informationssäkerhet eller cybersäkerhet
Integritet, noggrannhet och förmåga att agera förtroendefullt i känsliga ärenden
En del av något större
Vill du ha en nyckelroll i att skydda vår koncern mot dagens och morgondagens cyberhot? Är du en expert på IT- och informationssäkerhet med skarp analytisk förmåga, hög integritet och ett lösningsorienterat mindset? Då är detta din nästa utmaning, där vi bland annat kan ge dig följande:
En operativt och taktiskt viktig roll i en samhällsbärande verksamhet
Arbete i ett engagerat och framåtsträvande IT-team med hög ambitionsnivå inom cybersäkerhet
Stora möjligheter att påverka och forma Svevias säkerhetsstrategi och cybersäkerhetsarbete
Samarbete med ledande säkerhetsexperter och tillgång till moderna verktyg
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Framgången skapar vi som ett lag. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 5e oktober. Urval och återkoppling sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Magnus Öhrman på magnus.ohrman@svevia.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Talent Acquisition Partner Ludvig Zetterman Dahlen på ludvig.zetterman-dahlen@svevia.se
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Ersättning
