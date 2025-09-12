IT- och digitaliseringssamordnare till Oskarshamn Energi
Vi söker en driven och strategisk IT- och digitaliseringssamordnare med ansvar för Oskarshamn Energis IT och digitalisering. Rollen innebär att du kommer att vara en nyckelperson i att driva vår digitala transformation och säkerställa en säker, långsiktig och hållbar IT-miljö för koncernens verksamhet. Cybersäkerhet står högt på agendan då vi tillhandahåller samhällsviktiga tjänster.
Detta är en unik möjlighet att vara med i en offensiv satsning med Oskarshamn Energi som möjliggörare för en hållbar energiomställning i Oskarshamnsregionen. Arbetsuppgifter
Som IT- och digitaliseringssamordnare kommer du att arbeta med en stor bredd av uppgifter, såväl strategiska som operativa. Du ansvarar för att driva och samordna verksamhetens digitaliseriningsinitiativ, med fokus på innovation, säkerhet och effektivitet Tjänsten innebär många kontaktytor internt och externt.Du har övergripande ansvar för vår IT-miljö, daglig drift av övergripande verksamhetssystem, nätverk och support till våra användare och ansvarar för att IT-verksamheten följer gällande lagar och förordningar. Till din hjälp har du bolagets IT-leverantör.
Du identifierar bolagets behov i samverkan med bolagets verksamheter. Baserat på behoven definierar du mål och planer för vårt arbete med IT och digitalisering. Du säkerställer att planerna genomförs och ger önskat resultat.
Sammanfattade ansvarsområden:
Leda och samordna digitaliseringsprojekt inom bolaget
Driva utvecklingen av IT-strategi och digital infrastruktur
Säkerställa att IT-stöd möter verksamhetens behov
Ansvar för vår att vår cybersäkerhet är tryggad och att gällande lagar och regler följs inom säkerhet.
Arbeta med informationssäkerhet och GDPR-frågor
Bevaka teknikutveckling och föreslå förbättringar
Fungera som intern rådgivare och förändringsledare i digitala frågorKvalifikationer
Vi söker en IT- och digitaliseringssamordnare som kan arbeta både strategiskt och operativt.
Vi ser gärna att du:
innehar högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande kunskaper. Vi tror också att du har arbetslivserfarenhet inom digitalisering och/eller it.
är strukturerad och kunna förmedla samt förstå komplexa strukturer och samband.
har ett genuint intresse för säkerhetsfrågorna och dess regelverk.
är duktig på att samarbeta och skapa nätverk både internt och externt.
har goda kunskaper i att analysera och identifiera områden för digital förbättring och effektivisering.
har goda kunskaper i svenska och engelska.
Om detta låter som en spännande utmaning för dig, välkommen att ansöka och vara en del av vår resa mot en digital och hållbar framtid!
Om arbetsgivaren
Oskarshamn Energi är ett lokalt energitjänstföretag som erbjuder energileveranser inom tre affärsområden, Energitjänster, Elnät och Värme. Vi arbetar för en förbättrad miljö och nya energilösningar i Oskarshamnsregionen. På Oskarshamn Energi ser vi mångfald och jämställdhet som en framgångsfaktor. Vi ägs till lika delar av Oskarshamns kommun och E.ON Sverige AB. Koncernen består av Oskarshamn Energi AB med helägt dotterbolag Oskarshamn Energi Nät AB. Koncernen har en omsättning på drygt 375 Mkr och har 37 anställda.
För ytterligare information besök gärna www.oskarshamnenergi.se
Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar Oskarshamn Energi med Telin och du söker tjänsten via telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Richard Herbertsson på telefon 072-33 77 455 eller e-post richard@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På flyttahit.nu kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
