IT- och digitaliseringschef till Kramfors kommun
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen / Datajobb / Kramfors Visa alla datajobb i Kramfors
2026-07-21
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Nu söker vi dig som vill vara med och bygga en kommun där digitalisering är ett verktyg för bättre service, högre kvalitet och ett hållbart samhälle.
Som IT- och digitaliseringschef i Kramfors kommun får du en nyckelroll i att utveckla en säker, modern och verksamhetsnära IT-miljö. Samtidigt driver du kommunens digitala utveckling och skapar förutsättningar för smartare arbetssätt och bättre service till invånare, företag och medarbetare.
Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt ledarskap med konkret utveckling – och som motiveras av att göra verklig skillnad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Du leder kommunens avdelning för IT och digitalisering med cirka 20 medarbetare. Avdelningen ansvarar för att utveckla, förvalta och leverera moderna och säkra IT- och digitaliseringstjänster som stödjer kommunens verksamheter.
Som chef ansvarar du för att leda, utveckla och skapa goda förutsättningar för både medarbetare och verksamhet. Du säkerställer en stabil och säker IT-drift samtidigt som du driver kommunens digitala utveckling framåt.
I rollen ingår att:
• Omsätta politiska mål och strategier i konkreta resultat.
• Leda och utveckla avdelningens verksamhet och medarbetare.
• Driva kommunens digitala utveckling och identifiera nya möjligheter där teknik skapar verksamhetsnytta.
• Utveckla arbetet inom informations- och cybersäkerhet.
• Skapa förutsättningar för ett ansvarsfullt och verksamhetsnära användande av ny teknik, inklusive artificiell intelligens (AI).
• Stärka samverkan med kommunens verksamheter och externa samarbetspartners.
• Bidra till den regionala samverkan inom IT och digitalisering för att utveckla gemensamma lösningar.
Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt. Vi erbjuder en organisation med korta beslutsvägar, höga ambitioner och ett nära samarbete mellan verksamheter och ledning. Här finns utrymme att tänka nytt, driva förändring och omsätta idéer till resultat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ett relevant område eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledande befattning inom offentlig sektor samt av regional samverkan och utvecklingsarbete.
Vi ser att du har:
• Erfarenhet av att leda en IT-verksamhet och genomföra större utvecklings- och förändringsprojekt.
• Goda kunskaper inom digitalisering, digital transformation och informations- och cybersäkerhet samt god förståelse för den lagstiftning och de regelverk som styr området.
• Ett strategiskt arbetssätt och förmåga att omsätta visioner till konkreta resultat.
• God förmåga att skapa samarbete och bygga förtroendefulla relationer.
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Som ledare är du tydlig, kommunikativ och utvecklingsinriktad. Du skapar engagemang, ger dina medarbetare goda förutsättningar att lyckas och har förmåga att leda förändring i en komplex organisation.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och personliga egenskaper.
B-körkort är ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429), https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html
872 80 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Kommundirektör
Peter Carlstedt peter.carlstedt@kramfors.se +4661280110 Jobbnummer
10008206