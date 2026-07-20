IT- och digitaliseringsansvarig till Mälarenergi Vatten AB
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2026-07-20
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Det här är en roll för dig som vill arbeta närmare verksamheten och ha stort eget ansvar. Du sätter riktning, prioriterar insatser och driver utvecklingen framåt – från nuläge till en mer strukturerad, säker och effektiv IT-miljö.
Tillsammans arbetar vi för att accelerera utvecklingen mot det resurseffektiva samhället – där hållbarhet, innovation och samhällsnytta går hand i hand.
Din roll
Som IT- och digitaliseringsansvarig har du ett övergripande ansvar för att planera, koordinera och vidareutveckla IT och digitalisering inom Mälarenergi Vatten AB. Du säkerställer att IT-miljön på ett säkert, stabilt och effektivt sätt stödjer verksamhetens behov – från vattenproduktion och avloppsrening till distribution och administrativa processer.
Du fungerar som länken mellan verksamheten, koncernens IT-funktion, driftpersonal och externa leverantörer – med fokus på att få helheten att fungera i praktiken. Du representerar Vatten i koncerngemensamma forum och är en aktiv röst i dialogen kring prioriteringar, utveckling och gemensamma lösningar.
I rollen ingår också att formulera och driva bolagets egna IT-strategi och färdplan. Du analyserar nuläget, identifierar verksamhetens behov och omsätter dessa i en tydlig plan för hur IT ska utvecklas de kommande åren. Du prioriterar och driver utvecklingsinsatser och investeringar.
Parallellt arbetar du nära den egna verksamheten med att:
Kartlägga systemförvaltning, roller och ansvar, införa ett strukturerat arbetssätt
Identifiera risker, brister och förbättringsområden
Samordnar och driva IT-initiativ (t.ex. systeminföranden och uppgraderingar)
Säkerställer att lösningar uppfyller lagar, branschkrav och interna riktlinjer
Koordinerar leverantörer och samarbetar med koncernens IT-funktion
Bidrar till hög informations- och IT-säkerhet i både administrativa och verksamhetsnära system
Vi söker dig
Som har en eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap, industriell ekonomi eller motsvarande, alternativt har förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet.
Du har erfarenhet av att leda och driva arbete inom exempelvis IT-samordning, systemförvaltning, IT-drift eller digital utveckling. Du är van att ta ett helhetsansvar och skapa struktur i komplexa IT-miljöer.
Med en bred IT-bakgrund vet du vad som krävs för att få IT och digitalisering att fungera i praktiken. Du har erfarenhet av kravställning gentemot leverantörer och/eller interna IT-funktioner.
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet från VA, industri, energibolag eller annan teknisk infrastruktur
erfarenhet av IT-säkerhet eller informationssäkerhetsarbete
erfarenhet av att ta fram IT-strategi, roadmap eller utvecklingsplan
erfarenhet av systemförvaltningsmodeller
erfarenhet av arbete som IT arkitekt
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi tror att du är
Strukturerad och skapar ordning i komplexa miljöer
Analytisk och ser samband mellan verksamhetens behov och tekniska lösningar
Kommunikativ och kan omsätta teknik till verksamhetsnytta
Tydlig i din riktning och dina prioriteringar
Självständig och trygg i att driva arbetet framåt
Relationsskapande med förmåga att samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära roller
Det här är vi, dina kollegor
I rollen som IT -ansvarig kommer du att arbeta tvärfunktionellt och möta större delen av verksamheten på samtliga affärsområden och dotterbolag. Du tillhör avdelningen Verksamhetsstöd och i rollen rapportera du till enhetschef för Hållbarhet på Mälarenergi Vatten AB. Vi söker nu dig som med ny energi vill skapa en värld av möjligheter.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
Är du redan anställd hos oss? Ansök via intranätet.
Vi påbörjar urvalsarbetet efter sista ansökningsdag. Vi önskar dig en riktigt trevlig sommar så länge.
Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet, därmed kan vissa av våra tjänster vara säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter http://www.malarenergi.se/om-malarenergi/jobba-hos-oss/#fackligarepresentanter
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2040 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälarenergi AB
(org.nr 556448-9150), https://www.malarenergi.se/
Gasverksgatan 7 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälarenergi AB Kontakt
Enhetschef - VA Hållbarhet
Pernilla Wennlo Pernilla.Wennlo@malarenergi.se +4621395278 Jobbnummer
10006393