Poolia Sverige AB / Supportteknikerjobb / Umeå2021-04-13Vi söker nu en serviceinriktad och positiv IT & AV-tekniker till Sveriges lantbruksuniversitet. Har du intresse av audio-video och gillar att arbeta med användarstöd så kan detta vara en tjänst för dig! Urval sker löpande, så varmt välkommen in med din ansökan redan idag!2021-04-13I din roll som IT- och AV-tekniker kommer du jobba 50/50 med användarsupport på både datorer och AV-utrustning för anställda och studenter på SLU. Du kommer sköta underhåll på både hård- och mjukvara inom dessa områden samt vid behov stötta upp vid livesändningar av konferenser och event. Du kommer att ge användarstöd till studenter och anställda både på plats och via telefon/fjärrstyrning. Du kommer även att sköta underhåll gällande både hård- och mjukvara i klientmiljö (främst Windows men även Mac). Hårdvaran innefattar även surfplattor och telefonerExempel på arbetsuppgifter:Support i helpdesk, via telefon och fjärrstyrningLivesändningar av konferenser och högtiderFelsökning och diagnostisering inom hård- och mjukvara i klientmiljön (Windows och Mac)Felsökning och diagnostisering av video- och konferensteknikVem är du?Vi söker dig som har arbetat några år som it-tekniker inom IT/data. Har du dessutom lämplig utbildning inom området ser vi det som meriterande.Du har...Erfarenhet att jobba inom en större IT-organisationErfarenhet av arbete med ärendehanteringssystemGod kunskap och erfarenhet av Windows OS och andra Microsoft produkterGod erfarenhet av felsökning/installation i hårdvara och mjukvaraErfarenhet av att ge stöd och handledning till användare såväl på plats som via telefon och fjärrstyrningHar erfarenhet av AV-teknik i samband med evenemang.Erfarenhet av professionell ljud- och videoinspelning.B-körkort är ett krav, liksom mycket goda kunskaper i svenska och engelska.Har du Mac-kompetens ser vi detta som mycket meriterande, detsamma om du har erfarenhet av Cisco och/eller Extron utrustning. B-körkort är ett krav, liksom mycket goda kunskaper i svenska och engelska.Som person är du mycket serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i grupp med kollegor och kunder. Du har en positiv inställning där du anser att det mesta går att lösa. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Om verksamhetenSveriges lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ettinternationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.IT-avdelningen är en del av universitetsadministrationen vars uppgift är att geservice och verksamhetsstöd till i första hand SLU: s institutioner.IT-avdelningen har till uppgift att leverera IT-lösningar inom SLU och att stödjapersonal och studenter i IT-frågor. Inom IT-avdelningen arbetar ca 100personer på fem orter i landet.Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-12Poolia Sverige AB5687194