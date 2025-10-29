IT Tekniker till Arvid Nordquist
Clevry Sweden AB / Supportteknikerjobb / Järfälla Visa alla supportteknikerjobb i Järfälla
2025-10-29
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clevry Sweden AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Sundbyberg
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-29Om företaget
Arvid Nordquist är ett familjeföretag med bakgrund och huvudkontor
i Stockholm. Idag är de över 330 medarbetare i Norden som brinner för att erbjuda de bästa smakupplevelserna och produkterna. Sedan starten 1884 har företaget fokuserat på att leverera kvalitet i både kundservice och produkter, med en portfölj som består av bland annat kaffe, vin, öl och livsmedel. Sortimentet innehåller starka internationella varumärken som erbjuder hög kvalitet, i kombination med omsorgsfull produktion och minskad påverkan på människa samt miljö.
Om rollen
Som IT Tekniker hos Arvid Nordquist får du en central roll i deras nordiska IT-miljö och arbetar med allt från användarsupport till implementering av nya system och säkerhetslösningar. Du blir en del av en liten, kompetent IT-avdelning med stort ansvar och möjlighet att forma framtidens IT-lösningar.
Primära arbetsuppgifter
• Support och rådgivning till användare både på plats och på distans.
• Administration och drift i Microsoft-portaler som Entra ID, Azure, Intune, SharePoint, Exchange och Security.
• Implementation av nya system och funktioner, exempelvis SSO och Enterprise-applikationer.
• Delta i utvecklingsprojekt, förbättra arbetsflöden och säkerhetslösningar.
• Felsökning och administration av produktionsmiljöer (OT).
• Cybersäkerhetsaktiviteter i samråd med Driftchef och kollega.
• Samarbete med interna avdelningar och externa leverantörer.Profil
• Har eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet.
• Mycket god erfarenhet av Entra ID, Azure och Intune-policys.
• Kännedom om Microsoft Secure Score
• Erfarenhet av nätverk, klienthantering och IT-säkerhet.
• Erfarenhet av OT och IoT miljöer är starkt meriterande.
• Erfarenhet av automation och scriptning är meriterande.
• Tidigare erfarenhet av Tiered AD är meriterande.
• Kommunicerar väl på svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, någon som vågar driva frågor framåt och hittar lösningar utan att alltid behöva vägledning. Du är naturligt serviceinriktad och lösningsorienterad. Detta med en god förmåga att se användarens behov och snabbt omsätta dem i praktiska samt effektiva lösningar. Din struktur och noggrannhet gör att du hanterar komplexa arbetsuppgifter med precision och alltid håller en hög kvalitet i det du gör. Samtidigt är du nyfiken och utvecklingsdriven, du vill förstå nya teknologier, utforska förbättringsmöjligheter och ständigt bidra till att utveckla både din egen kompetens samt verksamhetens IT-miljö.
Start: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid
Omfattning: Tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning
Placering: Enköpingsvägen 100, 177 58 Järfälla
Arbetstider: Kontorstider
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar Arvid Nordquist med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. Vi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare via clara.strignert@clevry.com
. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Clevry
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.
Följ oss gärna på LinkedIn Clevry Sweden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clevry Sweden AB
(org.nr 556723-0486), http://www.clevry.com Arbetsplats
Clevry Jobbnummer
9579644