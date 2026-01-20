IT Tekniker, inriktning Incident manager
Vi fortsätter att växa och söker nu en IT Tekniker med delvis uppdraget som Incident Manager, som vill vara med och utveckla vår IT-leverans och säkerställa hög kvalitet i våra tjänster.
Här får du en central roll i ett engagerat team där du arbetar nära både teknik, människor och processer.
Om rollen
Du tillsammans med några kollegor ansvarar för incidentflödet, koordinerar och driver ärenden framåt samt säkerställer att verksamheten får snabb och professionell support. Du blir en nyckelperson i teamet och bidrar till att skapa ordning, struktur och effektivitet i det dagliga arbetet.
Du arbetar proaktivt, ser till helheten och har förmågan att prioritera rätt även när tempot är högt. I rollen ingår även att vara kontaktpunkt mot verksamheten, leda teamet i vardagen och säkerställa hög servicegrad.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjligheten att påverka, utveckla processer och bidra till en modern och professionell IT-leverans. Du blir en del av ett engagerat team där vi hjälper varandra och där dina idéer uppskattas.
Om dig
Vi söker dig med högskoleutbildning inom teknik eller it, alternativt annan relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi söker dig med goda kunskaper inom:
- Datorer, Mobiler, Plattor, kringutrustning, operativsystem och nätverk
- MS Office
- Ärendehanteringssystem
- Microsoft Active Directory och Exchange
- Kunskaper om ITIL processer
Du är självgående och driven med en god förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv. Vidare är du serviceinriktad och har lätt för att kommunicera både på svenska och engelska i tal och skrift med en hög samarbetsförmåga.
För att trivas i rollen är du en naturlig relationsbyggare som med enkelhet arbetar såväl självständigt som i grupp. Vidare är du målinriktad och strukturerad i ditt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Låter detta som en spännande roll för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig! I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om utveckling och it
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är utveckling och it. Här finns samlade resurser inom planering, digitalisering, informationsteknik, forskning, kvalitet och utveckling, folkhälsa, miljö och hållbarhet. Inom området finns också patientnämndens kansli. Området förvaltar och utvecklar bland annat organisationens arbete kopplat till tekniska tjänster, ledningssystem, processorienterat arbetssätt och portfölj- arkitektur-, teknik- och informationsstyrning. Här finns även Blekinge kompetenscentrum som ansvarar för Region Blekinges medicinska bibliotek, lärcentrum, FoU-avtal, det vetenskapliga rådet och övrig forskningsverksamhet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
