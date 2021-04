IT Tekniker - Framtiden i Sverige AB - Supportteknikerjobb i Jönköping

Framtiden i Sverige AB / Supportteknikerjobb / Jönköping2021-04-02Vägen till ditt nästa jobb börjar härDrivs du av att arbeta i team med andra samtidigt som att du har ett brinnande intresse för IT? Då kan du vara precis den vi söker!2021-04-02Som IT Tekniker hos Atea kommer du arbeta med IT-support som utförs via telefon och fjärrstyrning.Du har kunskaper inom Microsoft 365, Microsoft Teams och Windows 10. Du bör också ha erfarenhet av att supportera OneDrive och OneNote. Hårdvara, Mjukvara, AD-konto samt Nätverk.Ha förmåga att bemöta kunder på ett professionellt sätt och kunna anpassa sig till kundens kunskapsnivåDu besitter en social förmåga och kan obehindrat kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska.På Atea i Jönköping och Värmano är vi ca 40 medarbetare, 30 av dem är konsulter. På vårt kontor hittar du ett gäng härliga individer med en rad olika kompetenser. Gemensamt för oss alla är att vi brinner för det vi gör, älskar att få ta ansvar och arbeta tillsammans som ett lag.Vi har ett heltäckande erbjudande inom it-infrastruktur. Våra specialister hjälper dig med lösningar, från en lokalt installerad lösning till it som tjänst - det som passar din verksamhet bäst.Skallkrav:Utbildning inom ITMinst ett års erfarenhet med inriktning mot ITKunskaper inom Windows, Microsoft 365 samt Microsoft TeamsKunskaper inom Active DirectoryErfarenhet av felsökningar inom IT miljöMeriterande:Arbetat med ärendehanteringssystemet FootprintsMer än ett års erfarenhet inom ITSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du vara anställd av oss på Framtiden och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag.Start: OmgåendePlacering: JönköpingLön: Enligt överenskommelseOmfattning: 100% till 23 December 2021 med goda chanser till förlängningVi behandlar ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen passerat. Välkommen med din ansökan redan idag!Sista dag att ansöka är 2021-04-30Framtiden i Sverige AB5671191