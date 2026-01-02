IT Technician till IMI!
A Hub AB / Supportteknikerjobb / Linköping
2026-01-02
Vill du vara med och forma IT-miljön i ett spännande företag där teknik, säkerhet och samarbete står i fokus? Brinner du för att skapa smidiga lösningar för användare samtidigt som du får chansen att utvecklas tillsammans med ett växande bolag som verkar i en internationell miljö? Läs vidare! Nu söker vi en IT Technician till IMI Supply Chain Solutions.
VARFÖR IMI? IMI Supply Chain Solutions är en ledande mjukvaruleverantör inom hållbar logistik, order- och lagerhantering. Deras lösningar finns i hjärtat av samhällsviktiga verksamheter som dagligvaruhandel och läkemedelsförsörjning. Just nu befinner sig bolaget i en expansiv fas med många nya och spännande projekt - en perfekt miljö för dig som vill växa i din roll och göra verklig skillnad som IT-tekniker. IMI är certifierade inom ISO 27001, som innefattar cyber- och informationssäkerhet. IMI är stolta över att vara certifierade av Great Place To Work. Här får du en varierande vardag, ett starkt team att utvecklas med och chansen att vara med och forma framtidens IT-stöd i en organisation som expanderar globalt. Givetvis får du ta del av deras generösa förmånspaket, med bland annat extra semesterdagar, högt friskvårdsbidrag och en förmånlig tjänstepension. Välkommen till IMI - en arbetsplats att trivas och växa på!
OM ROLLEN
Som IT Technician jobbar du nära tekniken och tar emot feedback från organisationen för att säkerställa en stabil och säker IT-miljö! Rollen innebär både lokalt ansvar på kontoret som du utgår från och ett centralt uppdrag där du även stöttar användare på andra orter. Du kommer tillhöra ett mindre team med två kollegor som du samarbetar mycket med.
I rollen som IT Technician ingår bland annat att:
Delta i centrala projekt och implementeringar
Installera och supportera lokal IT-utrustning
Lösa användarproblem, hantera beställningar
Implementera tekniska lösningar och förbättringar
VEM ÄR DU?
Vi tror att du är en problemlösare som har ett genuint serviceintresse och drivs av att hjälpa andra. Din förmåga att kombinera teknisk kompetens med en hjälpsam attityd gör att du kan lösa dina kollegors problem på ett professionellt och pedagogiskt sätt. Du är kommunikativ, social och sprider en positiv energi till de du möter. Du gillar teknik och att lära dig ny teknik, möjlighet till utbildningar och certifieringar finns såklart. För att passa i rollen tror vi även att du har:
Gedigen erfarenhet (4+ år) av en liknande roll i en modern IT-miljö (exempelvis som IT-tekniker eller IT-konsult)
Yrkeserfarenhet från IT-bolag
Bred teknisk kompetens och förståelse för helheten inom IT
Goda kunskaper inom Windows, Microsoft 365, SharePoint, Entra och Azure
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
Administrera nätverk, brandväggar och VPN
ITIL och ITIL-processer
Power Apps, integrationer av olika system
PowerShell (skripting)
Klienthantering i Intune
Microsoft Defender-suite
Känner du igen dig i beskrivningen och vill ta nästa steg i din karriär? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Upplägg:Anställning direkt hos IMI. A-hub hjälper till med rekryteringsprocessen och vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta Love Fransson på love@a-hub.se
Placering: På IMIs kontor i Linköping eller Hässleholm. Start:Omgående eller enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://a-hub.se Arbetsplats
A-hub Kontakt
Love Fransson love@a-hub.se 0733123801 Jobbnummer
9667167