IT/Tech-rekryterare till spännande kund i Göteborg
People Experience AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos People Experience AB i Göteborg
, Helsingborg
, Nacka
, Malmö
, Örebro
eller i hela Sverige
IT/Tech-rekryterare - 6 månaders uppdrag
Vi söker nu en erfaren IT/Tech-rekryterare till vår kund i Göteborg. Här får du möjligheten att arbeta i en internationell digital organisation i stark utveckling och driva rekryteringsprocesser för Sverige och Norge.
Placering: Göteborg Start: Så snart som möjligt Uppdragets längd: 6 månader (med möjlighet till förlängning)
Om rollenSom IT/Tech-rekryterare ansvarar du för att driva end-to-end rekryteringsprocesser. Du kommer att arbeta nära två rekryterande chefer i Göteborg och vara deras partner genom hela processen - från behovsanalys till anställning.
Rollen är operativ och kräver ett starkt driv i att hitta och attrahera kandidater på en konkurrensutsatt marknad.
Dina ansvarsområden
Självständigt driva rekryteringar inom IT och Tech i både Sverige och Norge
Bygga nära partnerskap med cheferna i Göteborg och Stockholm
Sourcing och search genom LinkedIn Recruiter och andra digitala kanaler
Arbeta med employer branding och stärka synligheten mot IT/Tech-talanger
Säkerställa professionell kandidathantering i ATS och bidra till effektiva processer
Stötta verksamheten i att bygga långsiktiga rekryteringsstrukturer
Vi söker dig som har
Minst 5 års erfarenhet av IT/Tech-rekrytering
Vana att driva hela rekryteringsprocessen från start till mål
Erfarenhet av att attrahera seniora profiler inom digital/IT (t.ex. utvecklare, arkitekter, enterprise-roller)
Mycket goda sourcingkunskaper, särskilt via LinkedIn
Erfarenhet av ATS-system
Goda kommunikativa färdigheter på svenska och engelska (norska är meriterande)
Självständighet, proaktivitet och förmåga att skapa förtroende i en snabbföränderlig miljö
Varför detta uppdrag?
En chans att arbeta i ett globalt, innovativt bolag med stark digital agenda
Vara en del av en dynamisk organisation med start up-känsla inom en större koncern
Driva rekrytering med stort mandat och direkt påverkan
Samarbeta nära engagerade och drivna chefer som värdesätter snabbhet och kvalitet
Vi startar urvalet omgående så sök gärna redan idag!
Om att vara konsult hos People Experience
Högt som lågt och ibland tvära kast tillhör vardagen som konsult - men ruskigt roligt, varierande och lärorikt är det. Som konsult via People Experience välkomnas du med öppna armar in i vår PX-familj med konsultfrukostar, check-ins och bollplank för att du ska känna samhörighet och utbyte, men alltid med fin balans - för att inte göra anspråk på för stor del av din tid. Formen för ditt konsultuppdrag (dvs om du blir underkonsult eller anställd hos PX för det specifika uppdraget) bestämmer du själv!
Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya potentiella People, Payroll & Finance Consultants och utökar dagligen vårt nätverk med förtroendeingivande, prestigelösa och flexibla Professionals med både integritet, ödmjukhet och ett starkt ledarskap. I vårt nätverk finns expertis inom hela området och på alla nivåer. Generalister som specialister, seniora som juniora - och det är precis det som gör det hela så givande.
På People Experience kommer vi alltid göra det lilla extra för att se till att du får en positiv upplevelse i mötet med oss - oavsett om du är kund, konsult, medarbetare eller kandidat. Välkommen att skapa denna upplevelse tillsammans med oss!
Om din ansökan
Vi behandlar alla kandidater lika, var vänlig ansök via annonsen om du är intresserad - all kontakt sker genom vårt rekryteringssystem! Detta för att skapa en fin kandidatupplevelse för samtliga kandidater, samtidigt som vi säkrar en rättvis process för alla!
Vi vill bidra till att alla känner sig likvärdiga på arbetsmarknaden. Vi vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund att ansöka!
Vi behandlar din personliga information i enlighet med GDPR. Om du önskar att vi raderar din information gör du det enklast genom att begära det via vår karriärsida "Connect". Har du frågor, kontakta vår systemansvariga Lina Roxenback på lina.roxenback@peopleexperience.se
.
People Experience är en personlig, innovativ och högst engagerad boutiquebyrå med enorm passion för att hjälpa kunder, konsulter och kandidater att nå tillväxt och framgång genom rätt matchning inom det område där vår erfarenhet och passion är som störst: People, Payroll & Finance. Med visionen att bli Sveriges ledande boutiqebyrå för People, Payroll & Finance Professionals, är vi 100 % specialiserade på målgruppen i vår rekrytering och konsulttillsättning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People Experience AB
(org.nr 559120-8854) Kontakt
Lina Roxenback lina.roxenback@peopleexperience.se +46733589932 Jobbnummer
9509914