IT Systems engineer
Nexer Infrastructure AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-07-01
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Brinner du för IT-infrastruktur, automation och att bygga robusta tekniska lösningar? Nu söker vi dig som vill arbeta med komplexa och verksamhetskritiska IT-miljöer hos en av våra mest spännande kunder. Hos Nexer Infrastructure får du utvecklas tillsammans med skickliga kollegor och ta dig an uppdrag där modern teknik möter verkliga utmaningar!
Vad vi erbjuder dig
Trygga anställningsvillkor och fast månadslön
Långsiktig utvecklingsplan som konsult hos Nexer
Gemenskap genom aktiviteter som AW:s, föreläsningar och träffar med dina Nexer kollegor
Möjligheten att jobba med marknadsledande kunder inom olika branscherPubliceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
För vår kund söker vi nu en IT Systems Engineer som vill vara med och utveckla och förvalta avancerade IT-system för verksamhetskritiska miljöer. Rollen innebär att du arbetar med IT-lösningar i komplexa och distribuerade system där säkerhet, tillgänglighet och prestanda står i fokus.
Du kommer att samarbeta nära systemingenjörer, utvecklare och andra tekniska specialister för att säkerställa att systemen uppfyller både tekniska och operativa krav.
I rollen kommer du bland annat att:
Designa, utveckla och verifiera IT-system och infrastruktur
Implementera lösningar genom scripting, automatisering och systemkonfiguration
Analysera och granska tekniska lösningar och systemarkitektur
Ta fram och underhålla teknisk dokumentation såsom designbeskrivningar, instruktioner och policys
Integrera både egenutvecklade och externa system i större tekniska miljöer
Arbeta kontinuerligt med förbättring av systemens prestanda, stabilitet och förvaltningsbarhet
Placering är i Lund och arbetet kommer mestadels ske på plats på kontoret. Resor inom Sverige och internationellt kan förekomma.
Vi ser gärna att du
Har en högskoleutbildning inom IT, systemutveckling, datateknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har flera års arbetslivserfarenhet av IT-system, systemutveckling och/eller infrastrukturlösningar
Har arbetslivserfarenhet och god kunskap inom flera av följande områden:
Git
Python, Bash, PowerShell eller liknande scriptspråk
Linux och/eller Windows
Virtualisering, exempelvis KVM eller Hyper-V
Infrastructure as Code, exempelvis Ansible, Terraform eller Puppet
Microsoft Active Directory
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av systemarkitektur eller teknisk design
Kunskap inom DevOps eller DevSecOps
Erfarenhet från produktutvecklande verksamhet
Erfarenhet av komplexa och distribuerade systemmiljöer
Tjänsten är säkerhetsklassad och omfattas av säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. För att vara aktuell för anställning krävs godkänd säkerhetsprövning. Rollen ställer även krav på svenskt medborgarskap.
Vem trivs hos oss?
För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, lösningsorienterad och har ett genuint teknikintresse. Du gillar att analysera problem och omsätta krav till fungerande lösningar. Du är en lagspelare som uppskattar kunskapsdelning och trivs med att arbeta i tvärfunktionella team där samarbete är en självklar del av vardagen.
Vi tror också att du är initiativtagande, kvalitetsmedveten och motiveras av att arbeta med tekniskt avancerade lösningar i en verksamhet där säkerhet och innovation går hand i hand.
Viktigt! Under semestertider kommer återkoppling ta längre tid än vanligt. Urval, återkoppling och intervjuer kommer främst att ske i augusti när vi är tillbaka i full bemanning.
Mer om Nexer Infrastructure
Nexer Infrastructure (vi hette då Sigma IT Tech) startade sin verksamhet 2018 och är specialister på en sak – talanger inom drift, support och IT-infrastruktur. Vi hjälper företag att växa och framtidssäkra sin kompetens genom flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är marknadsledande inom sina respektive branscher.
Som IT-konsult hos oss blir du väl omhändertagen och vi är måna om att du ska trivas. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla den goda stämningen i vår grupp genom gemensamma aktiviteter som föreläsningar, after works och lunchträffar. Vi lyssnar på dig, dina behov och i vilken riktning du vill utvecklas.Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002813-2080856". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Infrastructure AB
(org.nr 559132-0220), https://nexerinfrastructure.teamtailor.com
Bredgatan 25 (visa karta
)
222 21 LUND Arbetsplats
Nexer Infrastructure Jobbnummer
9987851