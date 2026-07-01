IT Systems engineer

Nexer Infrastructure AB / Datajobb / Lund
2026-07-01


Visa alla datajobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nexer Infrastructure AB i Lund, Malmö, Ängelholm, Borås, Göteborg eller i hela Sverige

Brinner du för IT-infrastruktur, automation och att bygga robusta tekniska lösningar? Nu söker vi dig som vill arbeta med komplexa och verksamhetskritiska IT-miljöer hos en av våra mest spännande kunder. Hos Nexer Infrastructure får du utvecklas tillsammans med skickliga kollegor och ta dig an uppdrag där modern teknik möter verkliga utmaningar!
Vad vi erbjuder dig

Trygga anställningsvillkor och fast månadslön

Långsiktig utvecklingsplan som konsult hos Nexer

Gemenskap genom aktiviteter som AW:s, föreläsningar och träffar med dina Nexer kollegor

Möjligheten att jobba med marknadsledande kunder inom olika branscher

Publiceringsdatum
2026-07-01

Arbetsuppgifter
För vår kund söker vi nu en IT Systems Engineer som vill vara med och utveckla och förvalta avancerade IT-system för verksamhetskritiska miljöer. Rollen innebär att du arbetar med IT-lösningar i komplexa och distribuerade system där säkerhet, tillgänglighet och prestanda står i fokus.
Du kommer att samarbeta nära systemingenjörer, utvecklare och andra tekniska specialister för att säkerställa att systemen uppfyller både tekniska och operativa krav.
I rollen kommer du bland annat att:

Designa, utveckla och verifiera IT-system och infrastruktur

Implementera lösningar genom scripting, automatisering och systemkonfiguration

Analysera och granska tekniska lösningar och systemarkitektur

Ta fram och underhålla teknisk dokumentation såsom designbeskrivningar, instruktioner och policys

Integrera både egenutvecklade och externa system i större tekniska miljöer

Arbeta kontinuerligt med förbättring av systemens prestanda, stabilitet och förvaltningsbarhet

Placering är i Lund och arbetet kommer mestadels ske på plats på kontoret. Resor inom Sverige och internationellt kan förekomma.
Vi ser gärna att du

Har en högskoleutbildning inom IT, systemutveckling, datateknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet

Har flera års arbetslivserfarenhet av IT-system, systemutveckling och/eller infrastrukturlösningar

Har arbetslivserfarenhet och god kunskap inom flera av följande områden:

Git

Python, Bash, PowerShell eller liknande scriptspråk

Linux och/eller Windows

Virtualisering, exempelvis KVM eller Hyper-V

Infrastructure as Code, exempelvis Ansible, Terraform eller Puppet

Microsoft Active Directory

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet av systemarkitektur eller teknisk design

Kunskap inom DevOps eller DevSecOps

Erfarenhet från produktutvecklande verksamhet

Erfarenhet av komplexa och distribuerade systemmiljöer

Tjänsten är säkerhetsklassad och omfattas av säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. För att vara aktuell för anställning krävs godkänd säkerhetsprövning. Rollen ställer även krav på svenskt medborgarskap.
Vem trivs hos oss?
För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, lösningsorienterad och har ett genuint teknikintresse. Du gillar att analysera problem och omsätta krav till fungerande lösningar. Du är en lagspelare som uppskattar kunskapsdelning och trivs med att arbeta i tvärfunktionella team där samarbete är en självklar del av vardagen.
Vi tror också att du är initiativtagande, kvalitetsmedveten och motiveras av att arbeta med tekniskt avancerade lösningar i en verksamhet där säkerhet och innovation går hand i hand.
Viktigt! Under semestertider kommer återkoppling ta längre tid än vanligt. Urval, återkoppling och intervjuer kommer främst att ske i augusti när vi är tillbaka i full bemanning.
Mer om Nexer Infrastructure
Nexer Infrastructure (vi hette då Sigma IT Tech) startade sin verksamhet 2018 och är specialister på en sak – talanger inom drift, support och IT-infrastruktur. Vi hjälper företag att växa och framtidssäkra sin kompetens genom flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är marknadsledande inom sina respektive branscher.
Som IT-konsult hos oss blir du väl omhändertagen och vi är måna om att du ska trivas. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla den goda stämningen i vår grupp genom gemensamma aktiviteter som föreläsningar, after works och lunchträffar. Vi lyssnar på dig, dina behov och i vilken riktning du vill utvecklas.

Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8002813-2080856".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nexer Infrastructure AB (org.nr 559132-0220), https://nexerinfrastructure.teamtailor.com
Bredgatan 25 (visa karta)
222 21  LUND

Arbetsplats
Nexer Infrastructure

Jobbnummer
9987851

Prenumerera på jobb från Nexer Infrastructure AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nexer Infrastructure AB: