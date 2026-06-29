IT systemförvaltare till Gripen ILS
Saab Aktiebolag / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2026-06-29
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Trivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker en systemförvaltare och applikationsspecialist! Är du lagom fyrkantig och tycker om att arbeta med databaser, applikationsservrar och baka med stor mängd data? Blir du inspirerad av utmanande problemlösning, har ett eget driv och vill arbeta med avancerade teknikinformationsapplikationer? Då är du personen vi vill anställa!
I förvaltningen av system för teknikinformation fungerar du som länken mellan IT, systemleverantör och användare. Du kommer att arbeta med hela förvaltningskedjan - från utveckling och konfiguration till uppdateringar och support.
Rollen innebär att du är med och säkerställer att våra systemlösningar fungerar effektivt och utvecklas i rätt riktning. Du kommer att arbeta nära andra teknikintresserade kollegor och få möjlighet att påverka arbetssätt och anpassa rollen efter dina egna intressen och kompetenser.
Som en del av området Technical Information Processes & Tools, som består av cirka 40 medarbetare, kommer du att vara med och ta fram effektivare informationslösningar samt automatiserade och förbättrade metoder för att producera teknikinformation.
Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar, kompetensutveckling och strategiska initiativ för att forma en effektiv och innovativ arbetsmiljö. Här får du möjlighet att ta ansvar för din egen utveckling och anta nya utmaningar tillsammans med dina engagerade och kompetenta kollegor! Publiceringsdatum2026-06-29Profil
För att trivas i rollen tror vi att du är en lösningsorienterad och självgående person med ett stort intresse för teknisk problemlösning. Du har erfarenhet av programmering och databashantering, särskilt inom SQL, och har ett öga för detaljer.
Vi tror att du har ett eget driv, gillar att arbeta självständigt och är van vid att ta initiativ för att lösa tekniska utmaningar. Du har också förmågan att skapa goda relationer med användare för att förstå deras behov och leverera rätt lösningar.
Vi ser att du har
Utbildning inom datavetenskap, systemvetenskap eller kognitionsvetenskap, eller motsvarande erfarenhet.
Kunskaper inom XML, XSLT och Oracle.
Meriterande
Kunskaper och erfarenheter av teknikinformation och/eller systemutveckling,
Vana vid kravställning, felsökning och problemlösning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna ugglas gata 1 (visa karta
)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9983585