IT Systemförvaltare teknik och plattform område GEO
Försvarsmakten / Datajobb / Enköping Visa alla datajobb i Enköping
2025-10-23
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Var med i utvecklingen av Försvarsmakten och gör skillnad - samtidigt som du gör det du är bäst på! Vi befinner oss i en expansiv fas både när det gäller produktion och antalet medarbetare. Du kommer till en intressant och dynamisk verksamhet med ett gott arbetsklimat och engagerade medarbetare.
OM ENHETEN
Enhetens uppgift är att upprätthålla, vidmakthålla och utveckla säkra robusta IT-system med syfte att stödja Försvarsmaktens operativa förmåga. På sektionen ansvarar vi för förvaltning av IT-system inom flera olika områden.
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
I rollen som systemförvaltare för ett av försvarsmaktens kart- och geodatasystem arbetar du i huvudsak med förvaltning, upprätthållande och vidmakthållande av systemet. Detta innebär bland annat operationell IT förvaltning, plattformshantering, IT-infrastruktur, omvärldsbevakning, scripting, installationer, systemhantering i Microsoft miljö och dokumentering samt att säkerställa att IT-systemet uppfyller Försvarsmaktens olika regelverk, främst inom tillgänglighet och säkerhet.
Du kommer bland annat att vara kontaktperson för applikationens plattform och IT-infrastruktur, genomföra regressionstestning i infrastruktur, skapa policys och förändringsförslag kopplat till din applikations krav på infrastruktur. Ansvara för arbete i pågående ärenden kring förändringar, utvecklingar och felsökning. Till del ansvara för behörighetsstruktur och stötta med teknisk kompetens i förvaltningsteam. Du har tät dialog med utvecklarna för applikationen och teamen vilket möjliggör leverans till slutanvändaren. Du deltar även i arbetet med framtagande och granskning av dokumentation och framtagande av en teknisk förvaltningsplan för systemet.
VI ERBJUDER DIG FÖLJANDE
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
•
Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
•
Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
•
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
•
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
•
Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.Publiceringsdatum2025-10-23Kvalifikationer
•
Du har relevant akademisk examen eller motsvarande förvärvade kunskaper
•
Du har erfarenhet av att ta fram och driva tekniska förändringar för IT-system
•
Du har bred kompetens inom IT såsom underliggande infrastruktur, t.ex. SQL, Klient OS, Server OS, nätverk samt säkerhetshöjande produkter mfl.
•
Är en van PowerShell och/eller Python användare och utvecklare
•
Du har relevant och aktuell arbetslivserfarenhet som systemförvaltare, systemanalytiker eller motsvarande, gärna från större organisationer och med komplexa IT-system
•
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift
•
B-körkort är ett krav
PERSONLIGA EGENSKAPER
Du är en positiv person som gillar att stötta andra med teknisk kompetens, du kan navigera i servermiljöer och skapa policys. Utföra regressionstester och vill lära dig mer och förstå samband mellan back-end kod, infrastruktur och front-end gränssnitt. Kan på egen hand genomföra installationer i större IT infrastrukturer. Du trivs att jobba både ensam och med en grupp. Du är prestigelös och har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid att lära oss av varandra och i detta är du en person som gärna delar med dig av dina kunskaper, men du är också nyfiken att ta till dig andras kunskaper. Du vill utvecklas i din roll, har ett starkt driv och söker nya utmaningar. Du har ett öppet sätt och har lätt för att kommunicera. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
•
Du har tidigare arbetat med GIS system eller GEO datasystem
•
Framtagning och dokumentering av förvaltningsplaner, projektplaner eller annan teknisk dokumentation
•
Är en van nyttjare och författare av script-språk (tex. PowerShell, Bash, Python mfl.)
•
Erfarenhet av problemlösning, behörighetsstyrningar, applikationsspecifika hanteringar eller IT system med större datamängder
•
ITIL och processorienterat arbetssätt
•
PM3 eller annan förvaltningsmodell
ÖVRIGT
•
Anställningen är civil tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
•
Arbetsort: Arboga eller Enköping
•
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
•
I Försvarsmakten benämns befattningen systemanalytiker.
UPPLYSNINGAR
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ulrika Fäst på telefon 0589-40400 (växel).
Fackliga företrädare:
SACO Agneta Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO-F Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-21. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9571862