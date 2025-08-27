It Systemförvaltare, Inriktning: Systemteknik För Insatssystem/nato
Var med i utvecklingen av Försvarsmakten och gör skillnad - samtidigt som du gör det du är bäst på! Vi befinner oss i en expansiv fas både när det gäller produktion och antalet medarbetare. Du kommer till en intressant och dynamisk verksamhet med ett gott arbetsklimat och engagerade medarbetare.
OM ENHETEN
Enhetens uppgift är att upprätthålla, vidmakthålla och utveckla säkra robusta IT-system med syfte att stödja Försvarsmaktens operativa förmåga. På sektionen ansvarar vi för förvaltning och utveckling av IT-system inom flera olika områden.
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
I rollen som systemförvaltare för ett av försvarsmaktens insatssystem arbetar du i huvudsak med IT-förvaltning, upprätthållande och vidmakthållande av systemet. Detta innebär bland annat operationell IT förvaltning, test, utveckling omvärldsbevakning, scripting, installationer, systemhantering i Microsoft miljö och dokumentering samt att säkerställa att IT-systemet uppfyller Försvarsmaktens olika regelverk.
Denna roll är en väldigt utvecklande roll där vi som arbetsgivare satsar på våra medarbetare och deras bidrag till IT-floran! I denna roll ser vi holistiskt på omvärlden medan vi behåller stort fokus på Försvarsmaktens och landets NATO integration beträffande IT system. Rollen gäller för skarp verksamhet och behandlar helsystem-lösning. Civilt kan denna roll beskrivas som "Plattform-Engineer", "Infrastructure-Engineer" eller "Cloud-engineer".
Du kommer vara kontaktperson för systemets plattform och ingå i vårt virtuella plattform/infrastruktur-team, genomföra regressionstestning kopplat mot plattform och infrastruktur, skapa policys och förändringsförslag kopplat till ditt systems krav på infrastruktur och plattformar. Ansvara för arbete i pågående ärenden kring förändringar, utvecklingar och felsökning. Till del ansvara för behörighetsstruktur och stötta med teknisk kompetens i förvaltningsteam. Du har tät dialog med utvecklarna för systemet och teamen vilket möjliggör leverans till slutanvändaren.
På sikt översätta och utveckla nuvarande lösning till de senaste teknikerna, bland annat kopplat till containerisering och managerings tekniker (tex. Kubernetes). Både för managering, orchestrering och produktions laster.
Vi värdesätter team-arbete och social kompetens, du kommer ingå i ett team som har flera olika områden och ansvarar virtuellt för flera applikationer eller system. Teamets inriktning är skarp verksamhet med anknytning till rikets säkerhet eller NATO.
KVALIFIKATIONER
• Du har relevant akademisk examen eller motsvarande förvärvade kunskaper
• Du har erfarenhet av att ta fram och driva tekniska förändringar för IT-system
• Du har bred kompetens inom IT såsom underliggande infrastruktur, t.ex. SQL, Klient OS, Server OS, nätverk, virtualisering samt säkerhetshöjande produkter
• Du har relevant och aktuell arbetslivserfarenhet som systemförvaltare, systemanalytiker, utvecklare eller motsvarande, gärna från större organisationer och med komplexa IT-system
• Du har goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift
• B-körkort är ett krav
PERSONLIGA EGENSKAPER
Du är en positiv person som gillar att stötta andra med teknisk kompetens, du kan navigera i servermiljöer och skapa policys. Kan på egen hand genomföra installationer i större IT infrastrukturer. Du trivs att jobba både ensam och med en grupp. Du är prestigelös och har god samarbetsförmåga. Du har ett öppet sätt och har lätt för att kommunicera.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Är en van nyttjare och författare av script-språk (tex. PowerShell, Bash, Python mfl.)
• Är en van nyttjare och författare av konfigurations-språk (tex. YAML, XML, JSON mfl)
• Har erfarenhet kring IT-dokumentation
• Tidigare erfarenhet av att skapa konfiguration kopplat till containers och container orchistrering
• Erfarenhet av problemlösning, behörighetsstyrningar, applikationsspecifika hanteringar eller IT system med större datamängder
• ITIL och processorienterat arbetssätt
• PM3 eller annan förvaltningsmodell
ÖVRIGT
• Anställningen är civil tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
• Arbetsort: Enköping
• Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
• Befattningen benämns som Systemanalytiker inom Försvarsmakten
UPPLYSNINGAR
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ulrika Fäst på telefon 0589-40400 (växel).
Fackliga företrädare:
SACO Agneta Landquist
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
SEKO Matz Felix
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
