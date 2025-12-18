IT Supporttekniker till Uppsala
2025-12-18
Vi söker en engagerad IT Supporttekniker till vår kund, en platsbaserad service där medarbetare kan få stöd för sina IT-tjänster och enheter. Du kommer att arbeta med IT support kopplat till all tekniska utrustning och snabb hantering av incidenter samt bidra till att IT-lösningarna fungerar smidigt på plats.

Dina arbetsuppgifter
Ge medarbetare support och felsökning för IT-relaterade problem, inklusive klienter, mobilitet, trådlöst, utskrift med mera.
Stötta anställda även via fjärrstyrning vid behov.
Hantera och lösa ärenden och uppgifter i ärendehanteringssystemet.
Säkerställa att alla IT-policyer och standarder för klienttjänster, säkerhet och efterlevnad följs.
Identifiera och lösa problem, även i komplexa eller stressiga situationer.
Kommunicera teknisk information tydligt, både muntligt och skriftligt, till alla nivåer inom organisationen.
Hantera och hålla koll på lager av datorer och mobila enheter.
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet av IT support inom Windows, Mac
Erfarenhet av kontoadministration i Active Directory
Felsökning av Microsoft 365 och dess applikationer
Är duktig på problemlösning.
Har hög energi och entusiasm och trivs i en föränderlig miljö.
Kan hantera flera uppgifter och kundrelationer samtidigt.
Kan kommunicera effektivt med alla nivåer i organisationen.
Har utmärkta interpersonella färdigheter och kan snabbt bygga förtroende.
Är en stark lagspelare som samarbetar väl för att lösa problem.
Behärskar svenska och engelska flytande.
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Uppsala
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
Hoppas att du vill vara en del av vår fortsatta tillväxt! Ersättning
