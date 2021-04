IT Supporttekniker Servicedesk - I.A. Hedin Bil AB (publ) - Supportteknikerjobb i Göteborg

I.A. Hedin Bil AB (publ) / Supportteknikerjobb / Göteborg2021-04-12Om Hedin ITVårt syfte är att verka som en IT partner mot kärnverksamheten och skapa goda förutsättningar för digitalisering inom hela koncernen. Fokus för Hedin IT är att centralisera, konsolidera och harmonisera IT-miljön för att möta verksamhetens krav på support och integration samt att skapa en robust och driftsäker plattform. Hedin IT bedriver både traditionell utveckling av affärsstödssystem men också digital affärsutveckling där man fungerar som en inkubator för nya affärsmodeller som antingen kan appliceras i existerande eller i nya verksamheter. IT avdelningen består idag av ca 45 personer där Support/Onsite/Projekt och Utvecklingsteam ingår.Information om tjänstenHedin IT fortsätter att expandera och söker en driven medarbetare till vår Servicedesk.Servicedesk består idag av 10 tekniker samt 3 Onsite. Avdelningen supporterar3500 användare på över 130 olika anläggningar inom Hedin Group AB. Vi finns representerade i Sverige, Belgien, Danmark, Norge, Schweiz och Tyskland.Tjänsten innefattar support i branschspecifika affärssystem, klientsupport på Windows 7 och 10, Office 365 och relaterade Office-produkter samt hantering av användare i Active Directory. Ärenden inkommer antingen via telefon eller ärendehanteringssystem. Arbete utanför normal arbetsort samt resor utrikes kommer att förekomma. Helgberedskap förekommer i tjänsten ett antal gånger per år.2021-04-12Vi söker en resultatinriktad, social, nyfiken person med stort intresse för IT och en vilja att fortsätta utvecklas. Önskvärt är erfarenhet och kunskaper inom IT-branschen och då i synnerhet avseende support mot användare. Vi ser gärna att du idag arbetar med någon form av support i en medelstor eller större organisation. Det allra viktigaste är att du har god känsla för service och en vilja att driva ärenden i mål. Rollen kräver att du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift. Om du även behärskar norska, tyska eller holländska så är det också meriterande.KvalifikationerGoda kunskaper inom Svenska och Engelska är ett kravTidigare arbete i ärendehanteringssystemSupport av Windows operativsystem med standardapplikationer och programvarorKonfiguration och administration av molnlösningar såsom Office365Lägga upp nya användare och andra kontoförändringar i Active DirectoryFelsökning och problemlösning av hårdvara och olika verksamhetsspecifika applikationerYtterligare språk såsom norska, tyska eller holländska är ett stort plus för våra utländska användare men inget kravVi erbjuderVi erbjuder dig ett spännande uppdrag i ett bolag där IT växer med verksamheten.Vi värnar om kompetensen hos våra medarbetare och eftersträvar mångfald.Kollektivavtal finns och vi erbjuder våra anställa friskvårdsbidrag.Övrig informationStart: Tillträde snarastOmfattning:Heltid, TillsvidareanställdPlacering: Arnegårdsgatan 20, 431 39 MölndalVälkommen!Om du känner att detta är tjänsten för dig så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.Vi behandlar ansökningar löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Rekryteringsprocessen hanteras av Service Desk Manager Marie SköldVaraktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-05-26I.A. Hedin Bil AB (publ)5685739