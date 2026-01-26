IT supporttekniker (2nd line) till internationellt bolag
2026-01-26
Vi söker en erfaren IT-supporttekniker till ett uppdrag (start omgående) hos en internationell industriverksamhet som utvecklar och tillverkar avancerade lösningar inom spårbunden transport. Företaget är globalt med flera etableringar, där Sverige är en viktig del av organisationen. Verksamheten kännetecknas av teknisk kompetens, hög kvalitet och långsiktighet.
Rollen passar dig som vill arbeta nära verksamheten och bidra till en stabil, säker och välfungerande IT-miljö. Som Second Line Support hanterar du mer komplexa ärenden som eskalerats från First Line och ger kvalificerat stöd inom IT-hårdvara, nätverk, skrivare och servermiljöer. Du arbetar enligt Group IT:s riktlinjer och samarbetar nära användare, leverantörer och IT-organisationen.
Ansvarsområden
Hantera och följa upp IT-ärenden eskalerade till second line support
Ge tekniskt stöd inom IT-hårdvara, nätverk, skrivare och servrar
Beställa, hantera och inventera IT-utrustning enligt behov och budget
Förbereda, distribuera och återta IT-utrustning vid nyanställningar och avslut
Underhålla och felsöka nätverk samt hantera driftstörningar
Administrera användarkonton, behörigheter och accesser
Säkerställa tillgänglighet, prestanda och säkerhet i IT-miljön
Samarbeta med IT Project Lead i projektrelaterade frågor
Vi söker dig som
Har erfarenhet av 2nd line IT-support
Har god teknisk förståelse inom IT-hårdvara, nätverk och IT-infrastruktur
Är van att arbeta strukturerat i ärendehanteringssystem
Är lösningsorienterad, serviceinriktad och självgående
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Plats och start
Plats: Västerås
Start: Omgående
Form: Anställning eller frilans/konsult
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linden-IT AB
722 33 VÄSTERÅS
Hos vår kund Jobbnummer
