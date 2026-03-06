IT Support till uppdrag i Göteborg
2026-03-06
SJR söker för vår kunds räkning en junior IT Operations & Support Specialist till ett konsultuppdrag på sex månader med god möjlighet till anställning hos kunden. Kunden sitter centralt vid Korsvägen i Göteborg i trevliga lokaler. Start är tänkt relativt omgående.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
I den här rollen blir du en del av en mindre IT-funktion tillsammans med IT-ansvarig. Du arbetar brett med att ge support i vardagen, se till att tekniken fungerar och hjälpa kollegor med deras IT-relaterade frågor. Du kommer även att vara delaktig i olika IT-projekt.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Hjälpa användare med IT-frågor och enklare felsökning
• Se till att datorer, mobiler och annan utrustning fungerar som de ska
• On- och offboarding av medarbetare kopplat mot IT
• Stötta användare i SAP Business One med enklare frågor
• Skapa och följa upp ärenden till externa IT-leverantörer
• Delta i projekt, till exempel tester eller införande av nya system
• Hålla dokumentation och instruktioner uppdaterade
• Bidra till att verksamheten följer viktiga regler, som GDPR och NIS2
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som är i början av din IT-karriär, kanske med 1-2 års erfarenhet av IT-support eller en liknande operativ roll. Du har ett genuint intresse för teknik och vill fortsätta utvecklas inom IT-drift och support. Du behöver inte kunna allt från start - viktigast är att du är nyfiken, lär snabbt och tycker om att hjälpa andra.
Du har grundläggande förståelse för exempelvis datorer, nätverk, felsökning och vanlig kontorsutrustning. Har du erfarenhet av affärssystem, gärna SAP Business One, är det meriterande men inget krav.
För att lyckas i rollen är du serviceorienterad, strukturerad och kommunikativ. Du tar ansvar, uppskattar variation i vardagen och känner dig bekväm med att arbeta både självständigt och tillsammans med IT-ansvarig i en mindre IT-organisation.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Frida Dalevik. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
