IT Support på deltid till Tradera!
Vill du arbeta med IT-support i en flexibel och varierande roll vid sidan av studierna? Tradera söker en nyfiken student som vill stötta deras medarbetare för att deras interna IT-miljö fungerar smidigt!
Som IT-support hos Tradera blir du navet i deras interna teknikmiljö. Du stöttar cirka 90 kollegor och ser till att allt från konton och accesser till datorer och program fungerar som de ska. Rollen är bred och passar dig som gillar problemlösning, teknik och att hjälpa människor.
Dina arbetsuppgifter
Ge snabb och serviceinriktad IT-support till medarbetare via Slack och ärendehantering
Felsöka och lösa problem kopplade till datorer, skärmar, skrivare, VPN och tvåfaktorsautentisering
Hantera onboarding och offboarding i olika system
Administrera konton och behörigheter i bl.a. Google Workspace, Slack och andra interna verktyg
Beställa, installera och konfigurera hårdvara (datorer, mobiler, tillbehör)
Ha kontakt med externa leverantörer kring inköp och utrustning
Säkerställa att rätt accesser ges och tas bort vid personalförändringar
Vara "standby" under dagen och ge snabb återkoppling vid inkommande frågor
Detta är en konsultanställning vilket innebär du blir anställd av oss på StudentConsulting men arbetar med Tradera. Arbetstiden uppskattas till cirka 20 timmar per vecka, med flexibilitet över dagen. Tanken är att du kommer vara "standby" och se över ärenden ca 2-3 gånger under dagen och för att kunna ge kontinuerlig återkoppling. Mycket av arbetet sker digitalt via Slack och deras ärendehanteringssystem, men du behöver även kunna vara på kontoret någon gång i veckan. Tjänsten förväntas starta upp omgående och är ett långsiktigt behov.
DETTA SÖKER VI
Studerar en eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap eller liknande IT-inriktning, gärna tidigt i utbildningen med examen tidigast 2028.
Har ett stort tekniskt intresse och gillar att felsöka
Känner dig trygg i att hantera hårdvara för Mac och Windows, samt Iphone och Android
Är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
Har hög servicekänsla och är tydlig och pedagogisk i din kommunikation
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
Snabbt kan sätta dig in i nya system och rutiner
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av IT-support eller liknande teknisk roll
Erfarenhet av felsökning i både hårdvara och mjukvara Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Julia Edholm julia.edholm@studentconsulting.com Jobbnummer
9807479