IT Support 1 st line Stadium - Workz Sweden AB - Supportteknikerjobb i Norrköping

Prenumerera på nya jobb hos Workz Sweden AB

Workz Sweden AB / Supportteknikerjobb / Norrköping2021-07-06OM STADIUM - JOIN THE MOVEMENTHistorien om Stadium tog sin början när bröderna Ulf och Bo Eklöf bestämde sig för att bli bäst på sport och sportmode. Uppväxta i föräldrarnas livsmedelsbutik hade de fått känsla för företagande och butiksförsäljning. Sportintresset fanns med redan från barnsben då deras mor guidat dem upp och ner i slalombacken utanför uppväxtorten Norrköping och 1987 öppnade den första butiken. Stadium har idag växt till en självklar aktör inom sport och sportmode och finns över hela Sverige.För att bli framgångsrik med detta behövs ingen tidigare erfarenhet - allt hänger istället på din inställning och personlighet. Om du tycker om ett högt tempo, får en kick av att lösa problem och har gott självförtroende tror vi att det är en bra början. Har du ett sportintresse hjälper det också till, men det är inget krav. Vi ser till att utbilda dig i allt från samtalsteknik, hur du hanterar svåra samtal till hur du kommunicerar i skrift. Kunskaper som är bra att ha både privat och i arbetslivet, nu såväl som i framtiden.Söker du ett utmanande arbete på deltid, IT intresserad och är en pratglad person? Då tror vi att du har hittat rätt!OM STADIUMHistorien om Stadium tog sin början när bröderna Ulf och Bo Eklöf bestämde sig för att bli bäst på sport och sportmode. Uppväxta i föräldrarnas livsmedelsbutik hade de fått känsla för företagande och butiksförsäljning. Sportintresset fanns med redan från barnsben då deras mor guidat dem upp och ner i slalombacken utanför uppväxtorten Norrköping och 1987 öppnade den första butiken. Stadium har idag växt till en självklar aktör inom sport och sportmode och finns över hela Sverige.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är lösningsorienterad, strukturerad och trivs i en supporterande roll som kräver mycket god kommunikativ förmåga. Tjänsten passar dig som har en god servicekänsla, det faller sig naturligt för dig att ge både snabb och korrekt support på ett konsultativt sätt. Workz & Stadium ser till att utbilda dig i allt från samtalsteknik, hur du hanterar svåra samtal till hur du kommunicerar. Kunskaper som är bra att ha både privat och i arbetslivet, nu såväl som i framtiden.OM TJÄNSTENVi på Workz söker efter dig som är pigg, lösningsorienterat, glad och IT intresserad, Stadium är i en stor förändringsprocess där de vill skapa en framåtlutad avdelning som jobbar proaktivt mot deras kollegor på deras kontor och i butikerna.Vill du kombinera ditt breda teknikintresse men din passion för kundmötet? Toppen, då kanske du är vår nästa stjärnspelare! Stadium är inne i en innovativ fas och behöver förstärka teamet med flera framåtlutade, nyfikna lagspelare fulla av energi. Är det dig vi letar efter?DINA ARBETSUPPGIFTERDina arbetsuppgifter kan till exempel vara att felsöka, lösa olika behörighets- och kontohanteringsfrågor, hantera ärenden kring utmaningar på vår hemsida, ärenden kopplat till Office 365, hårdvara och mjukvara.Arbetsplatsen präglas av en miljö med hög energi, där man kan förvänta sig både skratt, varierande arbetsuppgifter, coachning och individuell utveckling.VEM ÄR DU?Vi ser att det är en självklarhet att du är en lösningsorienterad person och har ett stort intresse för support och service, lika stort som ditt intresse för IT, mjuk & hårdvara, även om du kanske inte har erfarenheten att backa upp på ditt CV, erfarenhet är meriterande men inte ett krav.Du pratar och skriver obehindrat både på Svenska & Engelska och det är viktigt för dig att hjälpa kunden så snabbt det går men alltid på ett kvalitativt sätt.Som person är du snabblärd och har lätt att tänka utanför boxen för att hitta lösningar på problem. Du levererar alltid bästa möjliga service och drivs av att det går bra för hela teamet. Självklart har du en positiv attityd mot både kollegor och kunder och vill allas bästa.VI ERBJUDER DIGWorkz är specialister på kundservice. Som anställd hos oss får du en rejäl grundutbildning inom därefter löpande träning och utbildning inom olika delar av kundservice som kommunikation, kundhantering och affärsmässighet. Du har även möjlighet att bli certifierad i kundservice, något som uppfattas som värdefullt på arbetsmarknaden.Vårt erbjudande till dig som anställd hos Workz Sweden inkluderar utöver kollektivavtalsenliga villkor och dedikerad konsultchef som utbildar, utvecklar och tillgänglig för dig som konsult hos oss.PRAKTISK INFORMATIONStart: AugustiOmfattning: Deltid 50% (minimum 20 timmar/ vecka)Placering: NorrköpingArbetstider: måndag - söndag mellan 08:00 - 17:00 kan schemat förläggas.Då Stadium är inne i en förändringsresa så kan helger och kvällar bli aktuellt längre fram men inget som råder för tillfället.KONTAKTFör mer information om tjänsten kontakta gärna ansvarig rekryterare rekrytering@workz.se Varaktighet, arbetstid2021-07-06Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-20Workz Sweden AB5850651