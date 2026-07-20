IT specialist Microsoft Exchange
Försvarsmakten / Supportteknikerjobb / Örebro Visa alla supportteknikerjobb i Örebro
2026-07-20
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Vill du ta ett nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att – med den du är och det du gör – få bidra till ett säkrare och bättre samhälle/Sverige? Drivs du av att arbeta med utveckling, förvaltning och teknisk problemlösning? Då är du välkommen att söka tjänsten som Systemingenjör inom IT-säkerhet, vid Försvarsmaktens telekommunikation- och informationssystemförband (FMTIS) i Örebro.
Om Verksamheten
Systemenheten på förbandet FMTIS har verksamhet på flera orter i landet med ansvar för teknisk förändringshantering vid ombyggnader i Försvarsmaktens telenät och förvaltning av Försvarsmaktens IT-infrastruktur. På Infrastrukturavdelningen där tjänsten är placerad förvaltar vi systemöverskridande IT-infrastruktur
som är avgörande för Försvarsmaktens verksamhet. Vår uppgift är bl.a. att arbeta med att förändringstyrning och vidareutveckling inom områdena lokala nätverk, datacenterlösningar, IT-säkerhet samt klient- och serverlösningar. Avdelningens medarbetare fungerar också som tekniska specialister inom dessa områden. Vi erbjuder en professionell miljö där du får möjligheter att utvecklas, både personligt och karriärmässigt. Här arbetar vi tillsammans för att lösa komplexa utmaningar, med fokus på innovation och hög kvalitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer bl.a. att arbeta med design, utveckling och test av ingående komponenter med inriktning på Exchange-plattformar. Arbetet som infrastrukturspecialist på Systemenhetens Infrastrukturavdelning innebär att ansvara för och delta i arbetet med teknisk förvaltning av Försvarsmaktens IT-infrastruktur, som har höga krav på tillgänglighet och IT-säkerhet. Vidare ingår handläggning av frågor inom området tekniskt stöd till driftorganisationen och
beslutsfattare.
KRAV
Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom IT eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
Mycket goda kunskaper och flerårig praktisk erfarenhet av Microsoft Exchange
Goda kunskaper om infrastrukturtjänster och komponenter som Windows Server, Active Directory och DNS
Goda kunskaper om säkerhet och härdning av operativsystem från tex CIS
Flerårig erfarenhet av scripting och automatisering med PowerShell
God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort (manuell)
Personliga egenskaper
Du behöver ha ett stort intresse för teknisk utveckling, drivas av teknisk problemlösning och bidrag med nya idéer. Du tar ansvar och ser till helheten såväl som detaljerna och ser till att skapa resultat. Du är strukturerad och har förmåga att driva och koordinera uppgifter både självständigt men också tillsammans med andra. Som person är du öppen och social, trygg i dig själv, har gott omdöme och anpassar dig samtidigt som du har egen integritet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Flerårig erfarenhet av drift av komplexa IT-miljöer med höga IT-säkerhetskrav
Erfarenhet av Office 365 och Hybrid Exchange
Erfarenhet av nätverk, lastbalansering och brandväggar
Erfarenhet av att har arbetat med verksamhetskrav i en större organisation
Erfarenhet av kringliggande tjänster som Skype, mobil-synkronisering, gateway-produkter och integrationsverktyg
Övrigt
Anställningsform tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Örebro.
Civil befattning.
Resor förekommer i tjänsten.
Tillträde snarast.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Jonna Öström 010-82 00 000 (växel)
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landquist
OFR/S Martin Sparr
OFR/O Heikki Videll
SEKO Matz Felix
Samtliga nås via växeln på 010-82 00 000
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-10-23. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Fmtis (visa karta
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701 16 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10006383