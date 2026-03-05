IT Service Owner
2026-03-05
E.ON är ett energibolag med hjärtat i hållbarhet som verkar på en marknad i ständig förändring. Vi har en avgörande roll i energiomställningen och som en av Sveriges största nätägare är vår främsta prioritering att rusta elnäten för framtiden. För att förverkliga detta, men även hitta smarta lösningar här och nu, behöver vi bli betydligt fler kollegor som tillsammans arbetar för en hållbar tillväxt och en säker elförsörjning.Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Gruppen OT Services är en relativt ny grupp och går under avdelningen Operativ IT som i sin tur är en del av Digitaliserings- och Transformationsenheten. På OT Services ansvarar vi tillsammans med olika stödjande roller för att driva E.ONs olika IT-tjänster. Vi jobbar med säkra system som är kopplade till elnätsdriften, där utveckling och digitalisering är av central betydelse. Nu söker vi dig som är intresserad av att vara en del av vårt team och aktivt bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle.
Din roll
Som IT Service Owner är du ansvarig för förvaltningen av system eller applikationer, vilket innebär ett helhetsansvar för kedjan från behörighetshantering och support till Lifecycle management. Du leder förvaltningsarbetet tillsammans med den tekniska förvaltningsgruppen och koordinerar underhåll och ständiga förbättringar. Du ansvarar också för budget och finansiella aktiviteter, hanterar och följer upp avtal och kommunicerar med systemleverantörer. I nära samarbete med verksamheten diskuterar du deras behov och krav på systemet och försöker hitta lösningar för en effektivare verksamhet.
I rollen säkerställer du också efterlevnad av olika Cybersäkerhets krav och policys och formar arbetssätt för att säkerställa en stabil drift av systemet eller applikationen. Vidare ser du till att den pågående tjänsteleveransen uppfyller överenskomna krav utifrån E.ONs standarder, exempelvis Service Level Agreement (SLA).
Om dig vi söker
Vi söker dig som har en teknisk utbildning, inom IT, och tidigare erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva projekt inom områden som systemförvaltning, organisationsutveckling eller liknande. Teknisk kunskap ser vi som en fördel då det ger dig ökad förståelse för IT-språket, men du behöver inte vara teknisk expert utan kan lära dig de tyngre systemen efter hand.
Det är meriterande med kunskaper inom nätverkskommunikation och med utbildning eller kunskap om förvaltningsmodellerna PM3 och ITIL.
Eftersom du i den här rollen är med i en uppbyggnadsfas söker vi dig som trivs med att skapa strukturerade och effektiva arbetssätt i en framåtdrivande miljö där alla rutinerna ännu inte är på plats. I rollen som IT Service Owner önskar vi också att du är en initiativtagare med stark genomförandekraft, är kommunikativt skicklig och vågar utmana för att uppnå utveckling.
Hur är det hos oss?
Vi som utgör gruppen OT Services är idag tolv personer och jobbar i roller som IT Service Owner, Projektledare och Processledare. Stämningen är god och vi hjälper varandra samtidigt som arbetet till stor del är självständigt. Med ett gemensamt övergripande fokus driver du det egna arbetet med stort självledarskap samtidigt som din chef, Thomas Takanen, skapar forum för kunskapsutbyte och samarbete kring gemensamma frågor. Hon tror på frihet under ansvar och har stort förtroende för sina medarbetare. Hon ser sig själv som en möjliggörare för sitt team och vill arbeta med ett kreativt och engagerat gäng som utvecklas tillsammans.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar också för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin egen hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle!
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
För frågor om tjänsten, fråga rekryterande chef:
TF Thomas Takanen, +46 730918016 thomas.takanen@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Unionen, Unionen.EED@eon.se
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO, +46 730 499778 Så ansöker du
