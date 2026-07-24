IT Service Manager ServiceNow
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Vill du ta ägarskap för en av Coors viktigaste plattformar och leda utvecklingen av framtidens interna serviceleverans?
På Coor tror vi på att skapa smartare, mer hållbara och mer effektiva arbetsplatser. För att lyckas med det krävs moderna digitala lösningar som gör vardagen enklare för våra medarbetare och verksamheter. ServiceNow är en av våra mest centrala plattformar och används som navet för intern support, servicehantering och verksamhetsprocesser.
Nu söker vi en IT Service Manager ServiceNow som vill kombinera produktägarskap, stakeholder management och teamledning i en roll där du får stort inflytande över både plattformens utveckling och hur våra interna tjänster levereras framåt.
Det här är en roll för dig som trivs i gränslandet mellan verksamhet och IT och som drivs av att skapa struktur, nytta och engagemang kring en plattform som många bryr sig om.
Vi erbjuder dig
Att ta ett strategiskt och operativt ansvar för Coors ServiceNow-plattform
En central roll med många kontaktytor mot HR, IT, Finance och verksamheten
Möjlighet att leda och coacha ett engagerat specialistteam
Stort inflytande över plattformens utveckling, prioriteringar och framtida positionering
En organisation med högt i tak, korta beslutsvägar och stort fokus på samarbete
Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt i en verksamhet där digitalisering och serviceutveckling står högt på agendan.
Det här gör du hos oss
Som IT Service Manager för ServiceNow ansvarar du för att utveckla och förvalta plattformen utifrån verksamhetens behov. Rollen kombinerar produktägarskap, förvaltning och inslag av lösningsarkitektur för att säkerställa att ServiceNow skapar maximal verksamhetsnytta.
Du fungerar som länken mellan verksamheten, IT och externa partners och driver utveckling, förbättringsinitiativ samt arkitektur- och designfrågor. Plattformen används av flera verksamhetsområden, däribland IT, HR och Finance, vilket innebär att du kommer att samarbeta brett för att utveckla lösningar som skapar verksamhetsnytta.
I rollen kommer du bland annat att:
Vara produktägare för ServiceNow-plattformen
Leda och koordinera det dagliga arbetet inom ServiceNow-teamet
Coacha och stötta våra interna specialister i teamet
Driva utveckling och förbättring av ITSM-processer
Bidra till utveckling av processer och lösningar inom HR, Finance och andra verksamhetsområden där ServiceNow används
Ansvara för roadmap, prioriteringar och backlog
Säkerställa att plattformen används på bästa sätt för verksamheten
Samverka med HR, Finance, IT och andra interna stakeholders
Utmana, prioritera och kravställa utifrån verksamhetens behov
Omvärldsbevaka och säkerställa att Coor drar nytta av nya möjligheter inom ServiceNow
Delta i enklare konfigurering och utvecklingsarbete
Mer om dig
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av ServiceNow och en god förståelse för plattformens funktionalitet, processer och utvecklingsmöjligheter. Du är van att ta ett helhetsansvar för plattformens utveckling och att omsätta verksamhetsbehov till effektiva lösningar.Vi tror att du har erfarenhet av att:
Flerårig erfarenhet av att arbeta med ServiceNow i en verksamhetsnära roll, exempelvis som IT Service Manager, ServiceNow Manager, Product Owner, Plattformsansvarig eller motsvarande.
Akademisk utbildning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet.
Driva utveckling och förvaltning av ServiceNow
Arbeta med ITSM-processer och service management
Leda team eller koordinera specialistresurser
Arbeta nära verksamheten och översätta behov till lösningar
Prioritera backlog, roadmap och utvecklingsinitiativ
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med ITSM-processer och service management i större organisationer där ServiceNow används brett inom flera verksamhetsområden. Har du dessutom erfarenhet av HR-processer, Finance eller andra verksamhetsområden där ServiceNow används ser vi det som ett extra plus.
Som person tror vi att du är:
Prestigelös och samarbetsorienterad
Tydlig och trygg i dialoger med stakeholders
Nyfiken och engagerad
Strukturerad och pragmatisk
Affärs-och verksamhetsorienterad
En coachande ledare som får människor att växa
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att skapa förtroende i organisationen.
Om Coor
Vi bidrar till att skapa de bästa arbetsplatsmiljöerna i Norden.
Coor är Nordens ledande Facility Management-partner och levererar tjänster som skapar smartare, mer hållbara och mer effektiva arbetsplatser för våra kunder. Med över 12 000 medarbetare och verksamhet i hela Norden utvecklar vi ständigt våra arbetssätt, tjänster och digitala lösningar.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där innovation, samarbete och utveckling står i fokus – och där du kan vara med och påverka framtidens serviceleveranser.
Coor is a leading provider of workplace services in the Nordics.We are present at thousands of workplaces across the region, making us experts in smart, safe, and sustainable working life.We take care of our customers' properties, cook food, clean, welcome guests, deliver mail, and design offices. In total, we offer more than 100 services as part of our mission – to create the happiest, healthiest and most prosperous workplace environments in the Nordic region.Together, we create value by performing, leading, and streamlining our customers' service operations, so they can focus on what they do best. We take care of the rest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
169 75 SOLNA Arbetsplats
Coor Jobbnummer
10011267